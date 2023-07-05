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日核汙水最快8月排海 鄰國為何批不尊重科學？

記者陳宥菘╱綜合報導
中國駐日大使吳江浩(右二)4日表示，國際原子能總署(IAEA)的報告不能成為福島核廢水排海「通行證」。(視頻截圖)
中國駐日大使吳江浩(右二)4日表示，國際原子能總署(IAEA)的報告不能成為福島核廢水排海「通行證」。(視頻截圖)

日本政府預計今夏啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海計畫，中國駐日本大使吳江浩4日強調，中方的立場非常明確，就是日方應叫停排海計畫。他並質疑，國際原子能總署（IAEA）的最終報告證明不了日方排海的正當性、合法性。中國外交部發言人毛寧也稱，日方一意孤行推進福島核汙染排海計畫「令人遺憾」。

吳江浩4日就核廢水排海問題召開記者會。他表示，在福島核汙染水處置問題上，必須遵循的原則只有一條，就是尊重事實、尊重科學，本著對全人類高度負責的態度和精神慎重妥善處理。但日本政府很明顯已預設好排海的決定，再尋求佐證和背書。

吳江浩指出，日本這種將核事故產生的核汙水排入海的做法並「沒有先例」。日方宣稱各國核電站都在排放核汙水，但他國排放的是冷卻水，不是接觸過核能事故熔芯的汙染水，福島核汙水含有60多種放射性元素，現階段很多尚無有效處理技術，「兩者產生的來源、所含放射性核素的種類完全不同，不具有可比性」。

國際原子能總署IAEA日前對核汙水排海計畫進行評估，並於4日發布最終報告。吳江浩直言，日本政府早於2021年4月就宣布要排海，並多次強調不會推遲計畫，相關作為都早於IAEA，「我們從中看不到任何對科學的尊重」。

吳江浩還質疑，IAEA是促進安全、可靠、和平利用核技術的國際機構，並非評估核汙染水對海洋環境和生物健康長遠影響的合適機構。且日方從一開始就限制了IAEA工作組授權，不接受評估其他處置方案，在這種情況下，IAEA證明不了日方排海的正當性、合法性。

另據韓聯社報導，南韓執政黨國民力量首席發言人姜旻局稱，IAEA報告是由11個國家原子能領域頂尖專家用兩年時間調查而得出的結論，南韓應虛心接受該結果，並基於冷靜的分析應對日後的核污水排放問題。

最大在野黨共同民主黨則稱，這是未驗證福島核廢水安全性的「空殼報告」。

日本政府將於今夏啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海，中駐日大使吳江浩4日重申中...
日本政府將於今夏啟動福島第一核電廠含氚核廢水排放入海，中駐日大使吳江浩4日重申中方的立場就是日方應叫停計畫。(路透)

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