巴黎暴動經損11億 影響奧運？市府回應了

法國暴動造成公共交通系統約2000萬歐元的損失。（美聯社）

法國非裔少年遭員警射殺事件引發巴黎持續6天的暴動漸平息，近4000人被捕，保守估計，經濟損失可能超過10億歐元（約11億美元）；法媒指出，暴動使法國形象受損，外界質疑明年巴黎奧運 能否如期安全舉行。

法國內政部 表示，據不完全統計，在暴動中全法共有5900輛車被燒毀，1100棟建築受到不同程度破壞，270次針對警察 局和憲兵隊的攻擊。總統馬克宏4日會晤全法220名市長，稱暴亂高峰期已過去，但仍要保持謹慎。

大巴黎區交通管理局發布聲明，暴動造成公共交通系統約2000萬歐元（約2181萬美元）的損失，包括「燒毀的公車與電車軌道等」。法國企業運動聯盟主席德貝齊厄表示，約有200家商場遭到洗劫，300家銀行辦公機構被毀，250家菸店遇襲，經濟損失可能超過10億歐元，這還沒算上旅遊業受到的影響，以及重創的法國形象。

不過巴黎市政府今天表示，「並不擔心」近一周的暴動會影響明年奧運。市長伊達戈（Anne Hidalgo）的副手葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）承認對法國「局勢感到憂心」，但他「不擔心」奧運會受影響。

法國體育部長歐迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）表示，政府「最近幾天已採取措施，再次加強與明年奧運相關基礎設施的安全」。

法國即將舉行世界杯橄欖球賽和奧運會，但去年在法國國家體育場舉行的歐洲冠軍聯賽決賽，人群管理方面出現重大失誤，讓法國舉辦重大賽事的能力遭到質疑。

另據中央社引述法新社報導，，連日的暴力行為也激怒「沉默的大多數」，大批民眾呼籲盡快恢復正常生活秩序。內政部今天表示，法國城市深夜暴動被捕人數24小時內大幅減少一半。

法國內政部表示，昨夜各地逮捕72人，當中包括在巴黎及其周遭地區24人，計有24棟建物遭到縱火或受損，159輛汽車被焚，而在公共區域共計有202處垃圾桶或其他地點遭人放火。此外，憲警4處辦公室遭到攻擊，不過未傳出傷亡。

英國衛報報導，法國極右派趁勢挑動不滿情緒，為射殺奈爾的警察家人募款，已募到逾100萬歐元(約110萬美元)，反觀為奈爾家人募款的行動才募得不到20萬歐元(約22萬美元)。