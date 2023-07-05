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國際原能署「評估安全」 日福島核汙水最快8月排海

編譯中心╱綜合4日電
國際原子能總署4日公布綜合評估報告，給日本將福島核汙水排海計畫「開綠燈」。圖為這座位於福島縣大熊町的核電廠廠區內，可見許多核汙水的圓柱狀儲存槽。(美聯社)
國際原子能總署4日公布綜合評估報告，給日本將福島核汙水排海計畫「開綠燈」。圖為這座位於福島縣大熊町的核電廠廠區內，可見許多核汙水的圓柱狀儲存槽。(美聯社)

國際原子能總署（IAEA）今天公布報告，認為日本有意將「核廢水」排放入海的計畫符合國際安全標準，署長葛羅西稱，若按計畫分階段排放，對人類、魚類與環境的輻射影響極小；日本內閣官房長官松野博一也表明，原定今年夏季時排海的時程未變；周邊國家紛表憂慮或反彈，日本國內民意也兩極。

日經新聞報導，在取得IAEA批准之後，日本政府將尋求最快於8月開始排放福島第一核電廠的核處理水。

福島第一核電廠「核處理水」排放入海在即，雖然有IAEA背書，但亞洲鄰近國家包括南韓、中國等國仍有疑慮，福島當地漁業團體也表達憂心、依舊反對，但日本民眾贊成的比率升高。

福島漁會持續訴求核汙水存放陸地，但坦承已無法阻止，他們只能繼續出海捕魚做為抵抗。公明黨黨主席山口那津男希望避開海水浴場開放季節，要求政府讓各界理解IAEA等國際機構的客觀說法，勿引來不符事實的評論。

今年以來的主要民調顯示，日本人贊成排放核汙水的比率皆略高於反對。日本新聞網上周末做的最新民調，贊成四成五、反對四成；朝日新聞3月的調查，贊成過半數，其中男性支持達六成，女性反對的多些。前兩年的民意，贊成與反對為五五波。

葛羅西自4日至7日訪日，他4日先後會晤日本外務大臣林芳正和首相岸田文雄。葛羅西在東京的首相官邸，將前述報告交予岸田。岸田宣稱，日本政府不容對人類健康及環境造成負面影響的排放，將基於科學根據，保持高度透明，詳細對國內外說明，將在聽取該報告內容後，坦誠應對。

葛羅西表示，他知道日本的鄰國關切此事，為此自7日至9日將訪問南韓，會晤南韓外交部長朴振與原子能安全委員會委員長劉國熙，接著再訪問紐西蘭和庫克群島。

2011年311大地震引發位於日本福島縣的該電廠發生嚴重核災，日方說廠區內存放相關核汙水的儲存槽愈蓋愈多，面積已不敷使用，計畫將經過所謂先進液體處理系統（ALPS）的含氚核處理水排入太平洋。日本政府2021年即決定將這批核汙水排海，此前打算今年春季開始排放，但已延至今夏。

中國、南韓和南太平洋島國等周邊國家對此均有疑慮或反彈。松野博一4日表示，對於國際社會的反對或質疑，日方將鄭重、詳細說明，盼基於科學見解進行討論。

國際原子能總署主席葛羅西(左)將福島核一廠處理水排海計畫的評做結果，親手交給日相...
國際原子能總署主席葛羅西(左)將福島核一廠處理水排海計畫的評做結果，親手交給日相岸田文雄(右)，認可其排放計畫「符合國際安全標準」。(歐新社)

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