日本核廢水擬入海 岸田文雄：基於科學根據詳細說明

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（左）與日本首相岸田文雄。 （美聯社）

日本 有意在今年夏天將稀釋後的「核廢水」排放入海，聯合國 國際原子能總署（IAEA）今天公布報告認為該計畫符合國際安全標準，日相岸田文雄 說，會持續基於科學根據詳細說明。

東京電力公司福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的汙染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」（含氚廢水，即ALPS處理水）。

日本讀賣新聞報導，有關福島第一核電廠內「核廢水」排放入海計畫，IAEA今天公布「符合國際安全標準」的綜合報告書，認為對人類及環境造成的影響屬「可以忽視的等級」。

目前存放在福島第一核電廠內貯存槽的「核廢水」，預料2024年上半年會面臨無法再繼續貯存的問題，將對反應爐廢爐作業造成障礙。

因此，日本政府2021年4月決定將「核廢水」排放入海的政策方針，並請求IAEA針對排放入海安全性進行調查。

IAEA在過去這段期間，派遣由包括中國、韓國等11國專家組成的調查團到日本，展開現地調查等工作。

根據東京電力公司計畫，「核廢水」將先利用大量海水稀釋逾百倍，達到日本氚濃度排放標準的1/40以下，再透過海底管道排放在1公里外的外海。預估要花30年左右才能將目前貯存的「核廢水」全數排放完畢。

相關排放工程已在今年6月26日完工，日本政府原子力規制委員會最快本週內就會依法交付檢查完成證明，屆時將全數完成排放入海的設備準備工作。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今天下午跟來訪的IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）會面，收下IAEA針對「核廢水」排放入海的安全性報告書。

日本政府將基於報告書內容，就原定今年夏天排放入海的具體時期進入最後討論。

岸田今天下午4時過後跟葛羅西在首相官邸會面說，自己身為國際社會負責任的領袖，過去已表示如果會對日本及全球民眾帶來健康或環境的負面影響，不會同意排放入海。

他說，會持續基於科學根據，以高度透明度詳細地對國內外進行說明。

不過，宮城縣議會今天無異議通過一份意見書，反對「核廢水」排放入海及要求中央政府在獲地方理解後負起責任因應。

宮城縣議會議長菊地惠一說，雖然希望絕對不要排放入海，但當事人是中央政府，所以議會藉由提出意見書明確表達看法。

菊地說，就算國際機構認為「安全」，但居民及漁民仍非常不安，強烈希望中央政府採取充分對策。