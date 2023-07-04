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俄知名調查記者車臣採訪遭毆打 顏料潑頭、多根手指被打斷

中央社／莫斯科4日綜合外電報導
曾獲無國界新聞自由獎的俄國調查記者米拉西娜今天和律師在車臣採訪期間遭多名武裝襲擊者痛毆，目前正在醫院接受治療。 （Getty Images）
曾獲無國界新聞自由獎的俄國調查記者米拉西娜今天和律師在車臣採訪期間遭多名武裝襲擊者痛毆，目前正在醫院接受治療。 （Getty Images）

俄羅斯知名人權團體「紀念」（Memorial）今天表示，曾獲無國界新聞自由獎的俄國調查記者米拉西娜今天和律師在車臣採訪期間遭多名武裝襲擊者痛毆，目前正在醫院接受治療。

綜合法新與路透報導，「紀念」在社群媒體上表示，襲擊者剃掉米拉西娜（Elena Milashina）的頭髮，打斷她多根手指，並將綠色顏料潑在她頭上，米拉西娜多次失去意識，全身是傷。

這起事件發生在今天上午，當時米拉西娜正要和律師尼莫夫（Alexander Nemov）從所在地機場啟程。

「紀念」指出：「他們被粗暴地猛踹，臉部也不例外，並遭受死亡威脅，還被用槍指著頭部恐嚇。他們的設備被奪走並砸碎。」

襲擊者痛毆兩人時還撂下狠話：「你們已經被警告過。離開這裡後什麼都不准寫。」

一張發布在社群媒體上的照片顯示，米拉西娜坐在醫院病床上，臉上滿是綠色顏料，她的頭髮被剃掉，左臂和右手纏著繃帶。

米拉西娜所屬的俄國獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）證實這項消息，並稱米拉西娜和尼莫夫目前正在車臣首都格羅茲尼（Grozny）接受治療。

「新報」指出，米拉西娜原本在格羅茲尼參加穆薩耶娃（Zarema Musayeva）的審判，穆薩耶娃3名子女因批評車臣自治共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）淪為流亡者。

穆薩耶娃去年1月在車臣北部城市下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）遭車臣軍隊拘留。

車臣當局並未回應置評請求。

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