日本公布生成式AI在校使用指引 「這些場合」被禁用

日本政府文部科學省在蒐集專家意見並進行研議後，今天公布生成式人工智慧（AI）在校使用暫定指引，明確指出不適合用在學童提出讀書心得或報告，及定期測驗與小考等場合。（示意圖／ingimage）

日本 政府文部科學省在蒐集專家意見並進行研議後，今天公布生成式人工智慧（AI ）在校使用暫定指引，明確指出不適合用在學童提出讀書心得或報告，及定期測驗與小考等場合。

日本放送協會（NHK）報導，指引認為生成式AI雖然在個資外洩及侵害著作權方面令人憂心，但如何培養運用能力也很重要，所以在部分學校進行驗證同時也開始有限度使用是適當的。

指引中具體提出不適合在校使用生成式AI的範例，包括不讓學童學習生成式AI優缺點就讓學童使用、以生成式AI產出的文章直接作為個人提出的讀書心得或報告，及在定期測驗及小考等場合讓學童使用等。

另一方面，指引中認為適合在校使用的範例，包括在團體學習彙整想法的過程中，可以作為補足有限觀點進行利用；生成式AI可以用來當成英語會話對象；作為資訊道德教育 的一部分，教師可以利用生成式AI的錯誤回答等，讓學童意識到生成式AI的性質與限制。

至於未來必須做的事，包括為確認資訊真偽進一步充實事實查核能力的教育活動，及提升教師使用AI的能力等。文部科學省未來也將基於科學見解等，持續修正指引。