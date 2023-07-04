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香港通緝8流亡海外港人 澳洲：支持居澳倡議人士

中央社／雪梨4日綜合外電報導
澳洲外交部長黃英賢。 （美聯社）
澳洲外交部長黃英賢。 （美聯社）

香港當局以涉嫌違反「港區國安法」為由，通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，澳洲當局今天對此表示「嚴重關切」，並矢言支持居住在澳洲的民主倡議人士。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲將堅定支持言論自由以及人們和平表達政治觀點的權利。

「在我國，這樣做的人們將得到支持。」

據信遭到香港當局懸賞通緝的8名民主倡議人士中，有2人身在澳洲。

香港行政長官（特首）李家超今天說，他完全支持和贊同警方通緝羅冠聰和許智峯等8名海外港人，並會終身追捕他們。

對此，黃英賢回應，針對外國對澳洲民主的干涉，澳洲抱持「毫不含糊」的立場，同時也有「強有力的規範」來支持自身立場。

她強調，「任何外國干涉指控都可交由有關當局調查。」

香港警方國家安全處3日宣布，已獲法庭發出拘捕令，通緝8名潛逃海外的港人，包括前立法會議員羅冠聰、許智峯、郭榮鏗，前職工會聯盟總幹事蒙兆達，前法政匯思召集人任建峰，以及袁弓夷，郭鳳儀和劉祖迪。

上述8人都是2019年「反送中」運動的支持者，警方指他們涉嫌違反香港國安法，罪名包括危害國家安全、煽動分裂國家及要求外國制裁中國和香港等。

澳洲 香港 通緝

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