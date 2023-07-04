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喬治亞前總統被關押成皮包骨 澤倫斯基為他發聲

中央社／特比利西、基輔3日綜合外電報導
喬治亞前總統薩卡希維利被控任內濫權遭關押，他今天透過視訊出席聽審，虛弱憔悴身影出現在電視畫面上，是他數月來首次公開露面。路透
喬治亞前總統薩卡希維利被控任內濫權遭關押，他今天透過視訊出席聽審，虛弱憔悴身影出現在電視畫面上，是他數月來首次公開露面。路透

喬治亞前總統薩卡希維利被控任內濫權遭關押，他今天透過視訊出席聽審，虛弱憔悴身影出現在電視畫面上，是他數月來首次公開露面。烏克蘭總統澤倫斯基很關心他的境遇。

法新社報導，薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）於2004年至2013年擔任喬治亞總統，他結束流亡回國後，就因被控濫權而遭關押至今。人權團體認為他的案子是出於政治動機。

醫師說，薩卡希維利很有可能會因為在關押期間引發的疾病而喪命。但喬治亞政府聲稱，他有獲得足夠的醫療照護。

55歲的薩卡希維利因被控「濫用職權」今天透過視訊出席聽審，根據線上轉播的畫面，他掀起上衣，顯露凸出的肋骨、凹陷的腹部，瘦得幾乎皮包骨。

有數個獨立電視頻道直播了這段畫面，他說：「完全無辜的人被關在牢裡。我沒犯任何罪。」

薩卡希維利去年絕食50天以抗議自己被關押，後來被送到一所民間醫院，也就是他目前被關押之處。

他說：「把我關起來也擊垮不了我。我會積極參與喬治亞的政事。」

兩組醫師都說，即使絕食早已結束，薩卡希維利的健康狀況仍在惡化。其中一組醫師由喬治亞人權專員成立，另一組由美國醫療人員組成。

由美國醫療人員組成的醫師團隊在親自為薩卡希維利做檢查之後說，他的健康狀況惡化，是因為關押期間的「折磨」，必須立即送他到國外醫療中心。

醫師團隊說，薩卡希維利以前的體重超過100公斤，在關押期間掉了約60公斤。

歐洲聯盟和美國都呼籲喬治亞確保薩卡希維利獲得治療、保障他的權益。國際特赦組織（Amnesty International）認為他所受到的待遇「顯然是政治報復」。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，薩卡希維利今天露面根本是「公開處刑」，他會為此召見喬治亞駐烏克蘭大使。

澤倫斯基在夜間例行演說影片中，呼籲喬治亞政府讓薩卡希維利到基輔接受治療。薩卡希維利擁有烏克蘭公民身分。

澤倫斯基說：「烏克蘭再三呼籲喬治亞政府別再這樣公開處刑。歐洲沒有任何一個權力機構有權處決他人。生命是歐洲的基本價值。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在通訊軟體Telegram寫道，將於明天召見喬治亞大使，來一場「艱難的對話」，並呼籲喬治亞不要再拿薩卡希維利當笑柄。

目前不清楚喬治亞駐烏克蘭大使是否會被驅逐。

烏克蘭 澤倫斯基

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