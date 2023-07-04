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法僅存諾曼第登陸士兵 百歲辭世

編譯中心／綜合3日電
法國唯一尚存參與過諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）辭世，享嵩壽100歲。（路透）
法國唯一尚存參與過諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）辭世，享嵩壽100歲。（路透）

法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員列昂．高提耶（Leon Gautier）3日辭世，享嵩壽100歲。法國總統馬克宏在推特發文表示，人們將不會忘記他的貢獻。

中央社引述法新社報導，高提耶在1994年6月6日與法國和盟軍士兵成功在法國諾曼第（Normandy）地區的海灘登陸，標誌當時納粹德國在西歐稱霸勢力節節敗退的開端。

路透報導，諾曼第登陸時，高提耶21歲，他當時屬於法國基佛（Kieffer）突擊隊177名隊員中的一員。

當時約有1萬8000名傘兵降落在進攻區域，盟軍的空中部隊也在登陸行動中支援載運13萬餘地面部隊兵力的數以千計艦艇。

戰後高提耶成為和平倡議者，以他在戰時的經驗為借鏡。他去年在自己的百歲慶生會上表示：「你殺死另一方的人，但對方從沒對你做任何事，也有家庭和孩子。這是為了什麼？」

高提耶今年6月才在鄰近寶劍海灘的小鎮科勒維爾-蒙哥馬利（Colleville-Montgomery）出席一場軍事結業會操（passing out parade），他在典禮上把自己的突擊隊帽戴在一名法國海軍突擊隊學員頭上，象徵傳承。

納粹 馬克宏 德國

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