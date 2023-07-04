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公主嫁妝快歸還 奧克尼群島盼脫英重返挪威

編譯田思怡／綜合3日電
隸屬於英國蘇格蘭的奧克尼群島行政首長提出一項脫離英國的提案，希望能成為挪威的自治領地。（取材自奧克尼旅遊官網）
隸屬於英國蘇格蘭的奧克尼群島行政首長提出一項脫離英國的提案，希望能成為挪威的自治領地。（取材自奧克尼旅遊官網）

隸屬於英國蘇格蘭的奧克尼群島(the Orkney Islands)行政首長提出一項脫離英國的提案，希望能成為挪威的自治領地。奧克尼政府下周將討論這項提案，研議「另一種治理形式」。

奧克尼群島位於蘇格蘭北面，距蘇格蘭本土僅10英里左右，在1472年之前由挪威和丹麥王國統治，丹麥和挪威國王克里斯蒂安一世(Christian I)將女兒瑪格麗特嫁給蘇格蘭國王詹姆士三世(James III)，把奧克尼群島當成嫁妝，送給蘇格蘭。

奧克尼群島行政首長史脫肯(James Stockan)告訴BBC，「我們隸屬於挪威王國的時間，比屬於英國長得多。在奧克尼街上，人們對我說：我們什麼時候歸還嫁妝？什麼時候回歸挪威？我們與挪威有深厚的感情和文化淵源，現在是時候探討可能的方案」。

他說，蘇格蘭和英國政府「惡劣地虧待」奧克尼，奧克尼獲得的個人平均預算比謝德蘭群島(Shetland)和西部群島(the Western Isles)還少。

他的提案也將研究英國皇家屬地(Crown Dependencies)模式，例如海峽群島(the Channel Islands)和海外領地，例如福克蘭群島(the Falkland Islands)。

另一個可能的選擇是類似法羅群島(the Faroe Islands)，該群島是丹麥的海外自治領地。

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