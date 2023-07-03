不再中立？奧地利擬加入歐洲「天空之盾」計畫

俄烏戰爭爆發之後，德國曾在戰爭的因素下，於2022年發起「歐洲天空之盾」計畫（European Sky Shield Initiative），而身為中立國的奧地利，於1日宣布有意願加入這項軍事計畫。

中央社引述法新社報導，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）透過新聞稿表示，「威脅已明顯升高，我們必須保護我們的國家免受無人機或飛彈攻擊。」他強調，這項決定並不會影響奧地利的中立立場。奧地利自1995年以來一直是歐洲聯盟（EU）成員國。

內哈默稱，「沒有一個歐洲國家能夠憑藉一己之力，有效捍衛其領空免受新的危險威脅。」奧地利國防部長譚納（Klaudia Tanner）也說，這是該國「歷史上的重要一步」。

德國主導的「歐洲天空之盾」倡議於去年10月啟動，包括英國、比利時、芬蘭、匈牙利、荷蘭、瑞典 等17個歐洲國家決定展開聯合防空計畫。

目前，法國、義大利和波蘭皆未加入該倡議。巴黎主張應使用歐洲自製、而非採購美國和以色列設備，來打造主權防空系統。

報導指出，美國總統拜登 將擔任東道主於下周接待瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson），兩人預計將討論跨大西洋安全合作以及烏克蘭戰爭等議題。

報導說，自2022年俄烏戰爭爆發後，瑞典和芬蘭就放棄了軍事中立立場，申請加入北約 （NATO），以尋求保護。芬蘭已先一步成為北約第31個成員國，但受到土耳其和匈牙利力阻，瑞典的申請至今尚未獲得批准。

西方各國官員原本寄望北約本月11、12日在立陶宛召開峰會前，正式歡迎瑞典加入。然而本周稍早，一名男子在瑞典舉行的抗議活動中焚燒可蘭經，招致土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）譴責，使得瑞典加入北約這個軍事同盟組織的機會更添變數。

針對即將到來的白宮行，瑞典總理克里斯特森發布聲明表示，「很高興拜登總統在北約下下周的維爾紐斯（Vilnius）峰會之前，邀請我們先行於下周會面」。他說：「這次訪問的重點將是瑞典的北約申請案。」

白宮表示，拜登和克里斯特森同時將「討論在面對俄羅斯殘酷侵略戰爭之下，有關支持烏克蘭的共同承諾」。兩人也將討論跨大西洋合作事宜，以因應中國、氣候變遷以及新興科技等議題。