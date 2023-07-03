我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

要南韓統一部硬起來 尹錫悅換新部長

編譯陳曉慈╱綜合2日電

南韓總統尹錫悅2日表示，南韓統一部應有所改變，不該表現得像「北韓支援部」，對北韓要強硬起來。

尹錫悅6月29日提名鷹派學者金暎浩擔任統一部長，負責處理北韓關係，據路透報導，金暎浩曾公開批評北韓人權問題，上任後恐加劇兩韓緊張關係。韓國時報報導，南韓最大在野黨「共同民主黨」強烈反對金暎浩擔任統一部長。

韓聯社報導，南韓總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧說，尹錫悅在統一部人事異動會議中向幕僚們說，統一部至今的運作都類似一個支援北韓的部門，這種情況不該再繼續。他還說，根據南韓憲法，兩韓統一必須建立在自由民主的秩序上，今後統一部應依據憲法精神，執行相應職責，「統一部改變的時候到了」。

尹錫悅指稱，我們所追求的必須是兩韓人民都能過上更好生活、更被人道對待的統一。尹錫悅辦公室高官提到，統一部今後主要負責針對北韓最新動向進行分析，並提供因應方針以及處理北韓人權問題。路透引述專家報導，保守派學者金暎浩上任後，將弱化統一部職能。

尹錫悅6月29日在內閣改組時，提名首爾「誠信女子大學」教授金暎浩出任統一部長。63歲的金暎浩在與尹錫悅同屬保守派，前總統李明博及朴槿惠時期，曾任總統府統一祕書和外交部人權大使。路透報導，金暎浩2019年曾在專欄中表明，一旦北韓領袖金正恩的「政權被推翻、北韓獲得自由」，兩韓統一之路就會開啟。

據報導，共同民主黨批尹錫悅提名金暎浩是「極右派的決定」。該黨國會議員趙正湜說，尹錫悅提名執著於跟北韓為敵的人當統一部長。該黨發言人朴省俊6月29日在記者會中說，統一部職責是透過對話交流促進兩韓統一，有鑑於此，金暎浩並不適任。南韓部長級任命只需經國會聽證會審查，但無需獲得批准。

北韓 南韓 兩韓

上一則

羅馬競技場遊客刻字 義國尋兇 恐重罰2萬、囚5年

下一則

荷蘭國王 為奴隸制度黑歷史道歉

延伸閱讀

友善外籍人士 南韓報警專線3日起提供中、英翻譯 加快溝通速度

友善外籍人士 南韓報警專線3日起提供中、英翻譯 加快溝通速度
韓裔俄人非法金援北韓 南韓首度祭出制裁

韓裔俄人非法金援北韓 南韓首度祭出制裁
尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府

尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府
紀念韓戰73年 平壤12萬人誓言報復毀美

紀念韓戰73年 平壤12萬人誓言報復毀美

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
俄羅斯總統普亭24日曾透過影片回應瓦格納傭兵組織的兵變事件。（美聯社）

兵變落幕後普亭首發聲明 瓦格納稱總部正常運作

2023-06-26 10:35
中國駐歐盟大使傅聰。(美聯社)

中國駐歐盟大使：烏克蘭收回克里米亞 北京不反對

2023-06-28 02:39

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下