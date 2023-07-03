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法暴動連5夜 瑞士年輕人「呼應」示威 奈爾祖母籲冷靜

編譯中心╱綜合2日電
法國警方2日在巴黎凱旋門附近拘捕示威者。(路透)
法國警方2日在巴黎凱旋門附近拘捕示威者。(路透)

非裔法籍17歲青少年奈爾因拒絕警方攔檢而遭射殺，截至7月1日，法國多地已連續暴動5天，奈爾祖母2日呼籲大家冷靜，別再以奈爾為藉口，不願因其孫子之死，摧毀了商店、公車及校園。

此外，法國連日暴動，歐洲各國均憂心出現「呼應」事件，而繼比利時遭波及後，超過100名年輕人1日晚聚集在瑞士西部法語區的洛桑市中心，並砸破數家商店櫥窗，有7人遭拘留。

1日白天在巴黎郊區南泰爾舉行奈爾的葬禮，當晚共逮捕719人，而6月30日夜晚約1300人被捕。法國內政部表示，根據臨時統計，1日約45名員警和憲兵受傷、577部車輛付之一炬、74棟建築物遭縱火，另在街上與其他公共場所發生871起火災。由於相關數據下降，顯示暴動情勢趨緩。

法國各地1日共部署約4萬5000名警力，和前一晚相同，另在衝突熱點加派支援人手，包括里昂、格瑞諾布和馬賽。其中7000員集中在巴黎及其郊區，包括巴黎市中心的旅遊勝地香榭麗舍大道，除了維安警力實施臨檢，商家也自行關閉店面，以免遭洗劫。

法國內政部長達馬南推文寫道，大規模警力採取「果斷行動」，有效控制暴力活動，1日的夜晚「較為平靜」。奈爾的祖母2日也透過法國BFM電視台向全國人民喊話，呼籲大家冷靜，別再以奈爾為藉口，不願因其孫子之死，摧毀了商店、公車及校園。

不過，法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯（Hay-les-Roses）市長尚布倫（Vincent Jeanbrun）2日表示，暴徒開車衝進他家，造成他妻子和一名孩子受傷。英國BBC報導，他妻子腿部的脛骨斷裂，「傷勢相當嚴重」。法國總理柏納也親往慰問。

5天來許多暴民燒車砸店、打劫商家，已經逐漸引起輿論不滿，出現批評聲音。越來越多移民後裔以「自己人」身分轟暴民愚蠢，呼籲停止。

具有意見領袖地位法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappé）6月30日在推特上貼文表示，自己和所有法國人一樣對奈爾之死感到震驚，「但是暴力什麼也不能解決，你們破壞的是自己、鄰里與公眾的財物」。

另據美聯社報導，瑞士洛桑警方2日表示，數家商店的櫥窗和一家商店的大門遭到破壞，警方驅散了向他們投擲鋪路石和「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktail）、也就是一般人俗稱的汽油彈的年輕人。警方拘留了6名年齡落在15至17歲的人，以及1名24歲瑞士籍男子。警方說，聚集的人群是在「呼應」社群媒體上的號召。 

稍早在6月29日，比利時首都布魯塞爾約有12人被拘留，數起縱火得到控制。

法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯市長尚布倫指稱，參與因非裔法籍青少年奈爾之死引發的暴亂...
法國巴黎南方市鎮拉伊萊羅斯市長尚布倫指稱，參與因非裔法籍青少年奈爾之死引發的暴亂群眾，開車衝進其住所，造成他家人受傷。圖為該市市政府外，已築起鐵絲圍籬。(路透)

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