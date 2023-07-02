引兩國外交風波 受虐大象從斯里蘭卡空運回到泰國

20多年前被當作禮物送給斯里蘭卡的泰國大象拉加（Muthu Raja）疑因受到虐待，今天已空運飛回出生地泰國。（美聯社）

20多年前被當作禮物送給斯里蘭卡 的泰國 大象拉加（Muthu Raja）疑因受到虐待，今天已空運飛回出生地泰國。拉加事件一度引發兩國外交爭端。

法新社報導，拉加在2001年由泰國當局贈予斯里蘭卡，但去年泰國要求歸還拉加，因為據信牠在斯里蘭卡南部一座佛教寺廟中遭到虐待，且飼主疏於照顧牠。現年29歲的拉加在泰國的名字也稱蘇林（Sak Surin）。

今天上午，這隻體重4000公斤大象搭乘單程商業航班從斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的機場出發。泰國官員表示，搭機費用為70萬美元。

飛機在泰國清邁（Chiang Mai）降落後，拉加將被隔離在附近的自然保護區。

斯里蘭卡代希瓦勒動物園 （Dehiwala Zoo）首席獸醫裴里拉（Madusha Perera）向法新社指出，去年拉加從先前的居所被救出時，渾身都是膿腫且疼痛難受。

多個動物福利團體表示，這頭大象被迫與伐木工人一起工作，而牠的傷口卻被忽略了。據稱拉加部分傷口是飼主造成的。

裴里拉說道，這頭大象返回泰國後將接受水療，以治療牠左前腿剩餘的傷口。

大象在斯里蘭卡被視為神聖動物，並受到法律保護。

斯里蘭卡動保團體「動物權利與環境聯盟」（Rally for Animal Rights and Environment）先前發起一場從寺廟營救拉加的活動，且對於拉加離開斯里蘭卡也表達不滿。

「動物權利與環境聯盟」在6月30日籌辦一場佛教祝福活動；這個組織目前正向當局請願，要求起訴那些據稱疏於照顧拉加的人。

斯里蘭卡野生動物和森林資源保護部長萬尼阿拉奇（Pavithra Wanniarachchi）表示，泰國方面一直「堅持」要求歸還大象。

斯里蘭卡總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）6月告訴國會說，他已親自向泰國國王表達，斯里蘭卡對於大象的狀況感到遺憾。

泰國自然資源及環境部長沃拉烏（Varawut Silpa-archa）上個月並未透露拉加是否受虐，但表示泰國政府已不再贈送大象給外國。

他還說，泰國的駐外館處目前也正在檢查已被送往海外的大象狀況。