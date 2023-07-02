彷彿「行動棺材」 印度臥鋪巴士意外頻傳 專家籲禁駛

印度昨天發生臥鋪巴士翻覆起火事件，造成25人死亡。一名巴士車體設計人形容這種交通工具為「行動棺材」，呼籲政府全面禁止臥鋪巴士行駛。（Getty Images）

印度 昨天發生臥鋪巴士翻覆起火事件，造成25人死亡。一名巴士車體設計人形容這種交通工具為「行動棺材」，呼籲政府全面禁止臥鋪巴士行駛。

一輛巴士昨天凌晨行駛於馬哈拉什特拉省（Maharashtra）一條高速公路時翻覆，隨即起火，車上33人當中，只有8人生還，但生還者也分別受到輕、重傷。巴士司機聲稱是爆胎導致翻車，事故原因仍在調查中。

出事的是臥鋪巴士，顧名思義，車上兩側均為臥鋪，還分上下兩層。在印度，車身長一點的臥鋪巴士，可以有50個床位。

「印度時報」（TOI）今天報導，馬哈拉什特拉省省營客運公司（MSRTC）的巴士車體設計人馬亨德爾（Ravi Mahendale）說，臥鋪巴士的隔間都很狹窄，乘客移動困難，萬一翻車，幾乎「不可能」及時逃往救生門。

他形容臥鋪巴士為「行動棺材」，並說全世界只有印度和巴基斯坦還有臥鋪巴士，呼籲中央政府禁止這種巴士上路。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 結束，不少外國人開始前來印度旅行，包括台灣人在內，而臥鋪巴士是廣受背包客青睞的交通方式之一。

有印度台商認為，臥鋪巴士的車體本就比一般巴士更高，急轉彎時更容易翻覆，加上高速公路的路段大部分筆直，司機開久了容易發睏，如果突然遇到彎道，就容易發生事故，乘客也因在睡覺來不及反應。

印度不時傳出臥鋪巴士撞車或翻車意外，今年3月、6月都發生過，所幸時間是在早上，傷亡人數較低。但去年10月發生的兩起意外，就沒那麼幸運，計造成16人死亡、80餘人受傷。