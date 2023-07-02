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承載回憶的摩天輪…日翁盼與病妻重遊樂園 捐款百萬助重新粉刷

中央社／東京2日綜合外電報導
日本一位曾任公司社長的87歲老翁，偶然聽到當地一座摩天輪要重新粉刷，回想起曾跟妻子同乘往事，決定捐款百萬日圓，希望完工後能跟臥病妻子重遊。情境示意圖。（Ingimage）
日本一位曾任公司社長的87歲老翁，偶然聽到當地一座摩天輪要重新粉刷，回想起曾跟妻子同乘往事，決定捐款百萬日圓，希望完工後能跟臥病妻子重遊。情境示意圖。（Ingimage）

日本一位曾任公司社長的87歲老翁，偶然聽到當地一座摩天輪要重新粉刷，回想起曾跟妻子同乘往事，決定捐款100萬日圓（約6927.5萬美元），希望完工後能跟臥病妻子重遊。

日本讀賣新聞報導，捐款人是87歲的中尾哲雄，而承載中尾回憶的摩天輪位於日本富山縣魚津市一處遊樂園內。

這座摩天輪1991年4月開始營運，高度約66公尺，被視為日本海側最大型的摩天輪，過去逾30年來一直作為遊樂園象徵為人周知，但因位置靠海易受海風侵蝕斑駁，至今已重新粉刷過3次。

目前距離最近一次粉刷已超過10年，負責管理遊樂園的魚津市營公司表示，預計今年10月中旬到2024年2月底，將展開第4度粉刷換色作業。

在魚津市出生也是榮譽市民的中尾，日前聽到摩天輪將重新粉刷的新聞後，回想起摩天輪開始營運時曾跟妻子同乘的往事，「雖然妻子現在幾乎臥病在床，但希望在摩天輪變漂亮後，再跟妻子一起搭乘」。

中尾妻子當年在摩天輪車廂中眺望被染成暗紅色的天空，及夕陽落入富山灣彼岸的樣子，對中尾來說至今仍記憶猶新，而妻子當年也因眼前景色深受感動。

中尾說，妻子目前連對話都有困難，但即使如此，等摩天輪完成維修後，「我想跟妻子像當年那樣一起搭上摩天輪，一同眺望美麗夕陽」，所以決定捐款協助。

不過，中尾6月27日前往魚津市政府捐款時說，如果按妻子目前的健康狀況，「要一起搭摩天輪也許是無法實現的夢想」，但就算如此，畢竟這座摩天輪還承載了許多人的回憶，「我希望多少能出一份力」。

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