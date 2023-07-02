暴力執法+種族歧視 馬克宏大危機

巴黎市郊北非裔少年奈爾死於懷疑涉及種族主義 的警察 暴力，再次引發法國總統馬克宏 的執政危機。繼馬克宏首個任期的黃背心示威後，法國警方再次捲入濫用暴力指控，這次加添的種族爭議元素，同時突顯窮困移民及其後代聚居大城市郊區長期面對不平等的隱患。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人沙姆達薩尼上周五發聲明關切奈爾之死，指法國是時候認真處理執法部門內部種族主義問題。她說：「我們呼籲當局確保警隊使用武力來處理示威中的暴力元素時，始終會尊重合法、必要、合乎比例、非歧視、預防和問責的原則。」

奈爾是今年以來警察截查期間致命槍擊的第3名受害者，而去年總數多達13人。2017年新法例上路，法國警員不必以自衛為由即可合理化開槍行徑。自當年起，大部分同類個案的死者都是非裔或阿拉伯裔，人權組織借此指控執法部門存在制度性種族主義。

這次暴動還揭示法國長年以來的市郊不平等問題。2005年法國暴動便是巴黎市郊兩名北非裔男子躲避警察時意外被電死觸發，其後蔓延到其他移民或其後代佔多數的市郊貧窮地區，即使暴動及後平息，但因殖民歷史遺留下來的移民聚居市郊問題，始終未曾解決。

另有分析指出，馬克宏近期希望在內政外交領域都有所建樹，不過次暴動若無法盡快平息，自然會讓在野右翼和左翼政黨都有機會攻擊他施政不力，阻礙他試圖塑造更積極施政的形象。

以極右領袖勒龐為首、近期民調正在穩定上升的右翼政黨，不忘批評馬克宏在加強執法力度、維護社會秩序方面「作風軟弱」，導致國家陷入「地方性混亂」。左翼政黨則指責馬克宏政府縱容暴力執法，忽視低收入群體的訴求，極左翼議員科奎雷爾就要求政府為貧困社區提供更多援助。