法暴動挫旅業 危及巴黎奧運 損失恐上千萬

法國大暴動進入第四天，連2024巴黎奧運的訓練基地之一也遭到縱火，巴黎旅遊局擔心影響奧運會籌備工作。（美聯社）

法國正迎來暑期旅遊旺季，然而巴黎市郊17歲北非裔法籍青少年奈爾遭警察 截查時被射殺，引爆全國示威並演變成多地搶掠暴動，多國已對法國發出不同程度的旅遊警示，並波及經濟命脈之一的旅遊業，一些酒店甚至出現退房潮。此外，巴黎奧運 場館也遭縱火 ，法國將在2024年夏天舉辦奧運會，巴黎旅遊局局長里亞爾說：「如果繼續這樣下去，奧運會的籌備工作會變得非常複雜。」

綜合媒體報導，法國內政部1日表示，前一晚在全國各地部署4.5萬名警察和憲兵維持治安，增派了特警、特種部隊和裝甲車、直升機，為暴動爆發以來最大警力安排，1日整體局面較前3天相對緩和，然而多座城市仍然氣氛緊張，還有蒙面暴徒聯群結黨搶掠商店和縱火燒車。當局統計指，整晚全國約有2560起縱火和商舖搶掠事件。

法國零售業聯合會總經理克雷塞爾表示，暴動期間出現搶掠，有包括蘋果在內的一百多家商店被破壞、搶劫甚至被燒毀；在巴黎13區的華人聚居地區，兩旁店鋪櫥窗被砸，路邊車輛被焚；馬賽市中心的一家槍械店甚至被搶走一些獵槍。

目前已有多國發出不同程度旅遊警示，美國國務院敦促國民遠離群眾集會和警方活動重點地區；英國外交部則提醒國民，示威可能擾亂交通和襲擊汽車；中國大使館提醒當地中國人避免前往示威衝突區域，並提高警惕。

愛麗舍宮雖堅稱未有需要頒布緊急狀態，但當局決定部分地區實施宵禁到7月3日，國內巴士和電車則提前晚上9時停止服務，跨市列車則不受影響。政府也禁止銷售大型煙火與易燃液體。法國幾個關鍵部門的官員1日再次舉行了危機會議，內閣部長們被要求在周末不要離開巴黎。