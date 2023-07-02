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星國自殺率年增26% 千禧年來新高 連4年成年輕人最大死因

編譯中心／綜合1日電
新加坡去年的自殺率上升近26%，10到29歲年輕人，以及70到79歲老年人族群的自殺率尤其令人擔憂。此為示意圖。（歐新社）
新加坡去年的自殺率上升近26%，10到29歲年輕人，以及70到79歲老年人族群的自殺率尤其令人擔憂。此為示意圖。（歐新社）

根據新加坡援人協會，新加坡去年的自殺率上升近26%，來到20多年來最高點，更連續4年高居年輕人最大死因，反映出新加坡存在「看不見的精神苦痛」。

中央社引述法新社報導，新加坡援人協會（Samaritans of Singapore）在年度新聞稿中表示，10到29歲年輕人，以及70到79歲老年人族群的自殺率尤其令人擔憂。

新加坡援人協會在新聞稿中表示，2022年共有476人自殺，這是「2000年以來自殺死亡人數最多的紀錄」，較前一年的378人增加25.9%。

資深精神病學家與心理健康顧問傑瑞德．黃（Jared Ng）表示：「看到新加坡自殺人數空前上升，令人無比心碎。」

他說：「自殺率攀升，顯示看不見的精神苦痛正在滲透我們的社會，尤其是年輕人和老年人。最重要的是，我們必須對持續嚴重影響心理健康的緊迫問題保持警覺，像是社會孤立和孤獨問題。」

新聞稿指出，自殺「連續4年占據10到29歲年輕人死亡原因榜首」，占該年齡層所有死亡人數死因的33.6%。2022年，該年齡層共有125人自殺，比前一年的112人增加11.6%。

根據新加坡援人協會，新加坡去年70至79歲老人自殺人數激增至48人，比2021年的30人增加60%。

新加坡援人協會表示，自殺原因受各種因素影響，但根據他們從服務（如熱線和短訊聊天）中觀察到的情况，最常出現的3個問題是家庭問題、就業和經濟困難，以及戀愛關係。

根據世界衛生組織（WHO）數據，自殺是全球15到29歲年輕人的第4大死因。全世界每年有超過70萬人死於自殺。

新加坡 心理健康 就業

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