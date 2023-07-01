台加藝文節溫哥華盛大開幕 加國政要同台支持

「2023台灣加拿大藝術文化節」有多個來自台灣藝文團體演出，泰雅原舞工坊的精湛舞藝大獲好評，加拿大政要搶著合照。（中央社）

「2023台灣加拿大 藝術文化節」今天在溫哥華盛大開幕，加拿大聯邦、省和市級政府近20位跨黨派政要共同出席，盛讚台灣精緻又多元的文化活力。

位於溫哥華美術館廣場的主展場大舞台和數十個展棚，一早吸引許多民眾駐足閒逛。

來自台中的「泰雅原舞工坊」、「台灣揚琴樂團」及「金宇園掌中劇團」文藝團體，中午在廣場周邊街道「踩街」即興演出，為台加藝文節拉開序幕。

開幕典禮上，台中市長盧秀燕透過視訊祝賀，感謝主辦機構和藝文團體，將具有台灣特色的傳統藝術及表演文化帶到加拿大。

加拿大聯邦跨黨派議員包括自由黨樂泰立（Taleeb Noormohamed）、保守黨范博愛（Tako Van Popta）、新民主黨關慧貞（Jenny Kwan）致詞時，都對台灣傳統藝術的魔力大為讚賞。

關慧貞語重心長地說：「我們都知道台灣面對很多挑戰，但三大政黨議員同台現身，代表我們將台灣社區朋友視為同一條路上的人，彼此分享人性之美。我想告訴大家，國會跨黨派議員都站在同一陣線支持台灣。」

集結泰雅族、布農族、賽德克族等多族原住民 的「泰雅原舞工坊」在台上載歌載舞，洋溢的熱情激起現場民眾拍手應和，引發許多共鳴。

台裔的卑詩省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）說：「加拿大和台灣真的很相似，都重視多元文化發展，並感謝原住民對土地的疼惜。我和在場多數人一樣都屬於移民 ，無論是第一代、第二代或第三代移民，我們保留了原居文化，滋養了加拿大土地。」

溫哥華市長沈觀健（Ken Sim）帶領市議員共6人出席開幕禮，因為今年的7月1日不僅是加拿大國慶日，也是排華法100週年紀念，他說：「加拿大曾經歧視原住民和華人，但加拿大不避諱黑暗歷史，從中學習改進，令加拿大變成一個包容、多元又強大的國家，也因此我們今天有幸看到很酷的台灣原住民表演。」

溫哥華市政府將6月30日訂為「台加文化交流日」，希望未來看到更多台加藝文合作。

駐溫哥華代表處處長劉立欣指出，台灣和加拿大都是國際「原住民族經濟貿易合作協議」（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）成員，台灣原住民表演能在加拿大獲得高度讚賞別具意義。

「2023台灣加拿大藝術文化節」由台加文化協會主辦，向來在加拿大國慶假期舉辦。今年規模更盛大，時間達9天，有14個來自台灣及加拿大的知名藝術家及表演團體參與。

活動設立台灣藝術展示專區，特邀國寶級紙藝大師洪新富親自示範及教導創作。美侖美奐的作品不僅令人讚嘆連連，他還邊說故事邊摺紙，分享道地台灣風土人情。