機艙內瀰漫油味白煙 日本客機飛行途中緊急著陸、跑道一度關閉

日本1日下午發生一架客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸，無人受傷或需要就醫。但有乘客受訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。（照片翻攝：Twitter / 志岐 碩駿hirotoshi shiki）

日本 1日下午一架從福岡飛往宮崎的客機在飛行途中宣布緊急狀態 ，隨後進行了緊急著陸。儘管無人受傷或需要就醫，但有乘客接受NHK採訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。

根據日媒報導與網路資訊，這架客機是東方空橋航空公司的「OC 67」航班，原定從福岡飛往宮崎，於當地時間中午12時50分左右起飛，卻在前往目的地的路上，於熊本縣上空宣布緊急狀態，最後於下午1時半在宮崎機場進行緊急降落。

有關單位派出了1輛救護車及2輛消防車到場，但沒有乘客或機組員需要送醫，宮崎機場方面也表示無人受傷。

根據當時機上乘客拍攝影片，可見到機艙瀰漫著白色煙霧。一位坐在最後面的女乘客表示，她在機艙前方看到白煙冒出，隨後擴散到了整架飛機，因為煙霧而看不清楚前方，同時聽到了請摀住口鼻與彎腰等廣播，雖然感覺到不安，但很高興平安著陸。

另外一位坐在機艙的中間的男性乘客則表示，就在飛機升空到解開安全帶的時候，就可以聞到像是油的味道，煙霧則從前方朝著後方擴散開來。他說，煙霧導致看不到前方的走道，而這股味道一直持續至著陸都還能聞得到。

航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，「OC 67」起飛大約10分鐘後，高度突然降低。東方空橋航空公司表示，機師通報駕駛艙周邊可以在看到像是煙霧的東西，隨後宣布了緊急狀態。「OC 67」共載有39名乘客與機組員，進行緊急著陸後，直接就在滑行道進行了疏散措施，宮崎機場跑道則因此暫時關閉。