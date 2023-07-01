我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

機艙內瀰漫油味白煙 日本客機飛行途中緊急著陸、跑道一度關閉

編譯周辰陽／即時報導
日本1日下午發生一架客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸，無人受傷或需要就醫。但有乘客受訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。（照片翻攝：Twitter / 志岐 碩駿hirotoshi shiki）
日本1日下午發生一架客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸，無人受傷或需要就醫。但有乘客受訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。（照片翻攝：Twitter / 志岐 碩駿hirotoshi shiki）

日本1日下午一架從福岡飛往宮崎的客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸。儘管無人受傷或需要就醫，但有乘客接受NHK採訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。

根據日媒報導與網路資訊，這架客機是東方空橋航空公司的「OC 67」航班，原定從福岡飛往宮崎，於當地時間中午12時50分左右起飛，卻在前往目的地的路上，於熊本縣上空宣布緊急狀態，最後於下午1時半在宮崎機場進行緊急降落。

有關單位派出了1輛救護車及2輛消防車到場，但沒有乘客或機組員需要送醫，宮崎機場方面也表示無人受傷。

根據當時機上乘客拍攝影片，可見到機艙瀰漫著白色煙霧。一位坐在最後面的女乘客表示，她在機艙前方看到白煙冒出，隨後擴散到了整架飛機，因為煙霧而看不清楚前方，同時聽到了請摀住口鼻與彎腰等廣播，雖然感覺到不安，但很高興平安著陸。

另外一位坐在機艙的中間的男性乘客則表示，就在飛機升空到解開安全帶的時候，就可以聞到像是油的味道，煙霧則從前方朝著後方擴散開來。他說，煙霧導致看不到前方的走道，而這股味道一直持續至著陸都還能聞得到。

航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，「OC 67」起飛大約10分鐘後，高度突然降低。東方空橋航空公司表示，機師通報駕駛艙周邊可以在看到像是煙霧的東西，隨後宣布了緊急狀態。「OC 67」共載有39名乘客與機組員，進行緊急著陸後，直接就在滑行道進行了疏散措施，宮崎機場跑道則因此暫時關閉。

緊急狀態 日本

上一則

印尼日惹強震至少1死2傷 學校、住家等約百棟建築毀損

下一則

台加藝文節溫哥華盛大開幕 加國政要同台支持

延伸閱讀

「Oz病毒」出現死亡案例 赴日本奈良餵鹿可先噴防蚊液

「Oz病毒」出現死亡案例 赴日本奈良餵鹿可先噴防蚊液
日本星巴克推新飲品「咖啡檸檬水」 無色卻有咖啡味

日本星巴克推新飲品「咖啡檸檬水」 無色卻有咖啡味
別投一日圓 「手續費規定」讓日本神社賺不到香油錢還倒賠

別投一日圓 「手續費規定」讓日本神社賺不到香油錢還倒賠
日本米比台灣米好吃？ 老饕曝3因素影響口感：花東米也很讚

日本米比台灣米好吃？ 老饕曝3因素影響口感：花東米也很讚

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵