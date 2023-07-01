機艙內瀰漫油味白煙 日本客機飛行途中緊急著陸、跑道一度關閉
日本1日下午一架從福岡飛往宮崎的客機在飛行途中宣布緊急狀態，隨後進行了緊急著陸。儘管無人受傷或需要就醫，但有乘客接受NHK採訪時透露，在機艙前方看到白色煙霧冒出，還聞到了像是油的味道。
根據日媒報導與網路資訊，這架客機是東方空橋航空公司的「OC 67」航班，原定從福岡飛往宮崎，於當地時間中午12時50分左右起飛，卻在前往目的地的路上，於熊本縣上空宣布緊急狀態，最後於下午1時半在宮崎機場進行緊急降落。
うわぁ…今日は凄いハプニング続き！！！ヤバイです！！！😱 😱 😱娘が乗った飛行機の貨物室から火が出て飛行中にかなりの煙が客室に蔓延。無事着陸して怪我などなかったらしいけど。ニュースにもなってる！！！娘、めちゃくちゃ怖かった、死ぬかと思ったー！と…。。良かった、無事着いて。。 pic.twitter.com/GGL2V0yQgD— ガヤI天職開花コンサル (@soulart555) July 1, 2023
有關單位派出了1輛救護車及2輛消防車到場，但沒有乘客或機組員需要送醫，宮崎機場方面也表示無人受傷。
根據當時機上乘客拍攝影片，可見到機艙瀰漫著白色煙霧。一位坐在最後面的女乘客表示，她在機艙前方看到白煙冒出，隨後擴散到了整架飛機，因為煙霧而看不清楚前方，同時聽到了請摀住口鼻與彎腰等廣播，雖然感覺到不安，但很高興平安著陸。
宮崎空港に旅客機が緊急着陸 けが人なし— NHKニュース (@nhk_news) July 1, 2023
旅客機に乗っていた乗客が撮影した映像には、機内に白い煙のようなものが広がっている様子が映っていました。https://t.co/aQ7BVmnpSF#nhk_video pic.twitter.com/KUvzlqT6sV
另外一位坐在機艙的中間的男性乘客則表示，就在飛機升空到解開安全帶的時候，就可以聞到像是油的味道，煙霧則從前方朝著後方擴散開來。他說，煙霧導致看不到前方的走道，而這股味道一直持續至著陸都還能聞得到。
航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，「OC 67」起飛大約10分鐘後，高度突然降低。東方空橋航空公司表示，機師通報駕駛艙周邊可以在看到像是煙霧的東西，隨後宣布了緊急狀態。「OC 67」共載有39名乘客與機組員，進行緊急著陸後，直接就在滑行道進行了疏散措施，宮崎機場跑道則因此暫時關閉。
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