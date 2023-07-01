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印尼日惹強震至少1死2傷 學校、住家等約百棟建築毀損

編譯高詣軒／即時報導
7月1日，印尼當地民眾檢視遭前一日地震毀損的住家。（路透）
7月1日，印尼當地民眾檢視遭前一日地震毀損的住家。（路透）

印尼爪哇島部分地區6月30日遭海底強震襲擊，至少傳出1人喪生、2人受傷及數十棟建築物毀損。美國地質調查所指出，地震規模達5.8，震央位於日惹特區班土（Bantul）的村莊Bambanglipuro西南方約84公里。

美聯社報導，印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，死者為班土的一名67歲婦女，因驚慌逃跑時跌倒而不幸身亡。

該場地震亦造成至少93棟住家及學校、衛生中心、宗教場所、政府機構等建築毀損。受損建築分布於日惹特區及鄰近的中爪哇省、東爪哇省等地。

據報導，從電視新聞畫面中可看出，建築搖晃數秒之久，日惹及中爪哇的居民備感恐慌。部分地區被要求撤離民眾，使許多居民湧到街上。

印尼氣象氣候暨地球物理局先前表示，初步判定地震規模為6.4，並無引發海嘯的風險，但警告可能發生餘震。據美聯社，地震初步測量結果不一是常有現象。

2006年，日惹特區亦曾遭6.4規模地震襲擊，該次地震造成超過6200人喪生，逾13萬人受傷。

印尼當地民眾展示遭6月30日地震毀損的住家。（路透）
印尼當地民眾展示遭6月30日地震毀損的住家。（路透）

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