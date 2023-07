印尼日惹強震至少1死2傷 學校、住家等約百棟建築毀損

印尼 爪哇島部分地區6月30日遭海底強震襲擊,至少傳出1人喪生、2人受傷及數十棟建築物毀損。美國地質調查所指出,地震 規模達5.8,震央位於日惹特區班土(Bantul)的村莊Bambanglipuro西南方約84公里。

美聯社報導,印尼國家災害應變總署發言人穆哈里(Abdul Muhari)表示,死者為班土的一名67歲婦女,因驚慌逃跑時跌倒而不幸身亡。

