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反對聲浪下…納米比亞狩獵季開始 8.6萬海豹恐遭獵殺

編譯中心／綜合30日電
納米比亞海上狩獵季7月1日正式開始，預計約8萬6,000隻軟毛海豹遭獵殺；圖為納米比亞西海岸的海豹。（取材自臉書）
納米比亞海上狩獵季7月1日正式開始，預計約8萬6,000隻軟毛海豹遭獵殺；圖為納米比亞西海岸的海豹。（取材自臉書）

儘管對毛皮的需求已減少，以及保育人士的強力反對，納米比亞一年一度的海上狩獵季仍從1日正式開始，預計將有約8萬6,000隻軟毛海豹遭獵殺。

央廣報導，納米比亞漁業部長克拉贊(Derek Klazen)表示，「這個狩獵季在週六開始，有配額的人可以繼續狩獵」。但克拉贊表示，由於毛皮的需求下降，近年來被獵殺的幼海豹，數量已經減少。

海豹因其珍貴的毛皮而遭獵殺。毛皮交易曾一度在全球貿易中活絡。過去出售給歐洲的毛皮貿易，在2009年歐盟禁止海豹進口後，市場需求急劇下降。中國現在已成為納米比亞獵捕的主要市場。

在納米比亞，海豹撲殺長期以來一直存在爭議，動物保護組織強烈反對這種殘忍的做法。

納米比亞境內估計有160萬隻海豹。當局公布，今年狩獵季從7月1日開始，可以捕殺8萬隻幼海豹，以及6,000隻公海豹。

儘管需求已經減少，特別是對幼海豹的需求，但納米比亞政府仍發佈狩獵配額。對此，非營利組織「納米比亞海洋保護環境信託基金」(Ocean Conservation Namibia Environmental Trust)共同創辦人、海洋生物學家德雷爾(Naude Dreyer)，感到沮喪。他說，「應該根據需求和科學研究做出決定」。

德雷爾認為，沒有進行適當的研究，「像這樣獵殺海豹，狩獵可能會破壞整個生態系統」。

但納米比亞政府為狩獵辯護，表示控制海豹數量對漁業和以狩獵季維生的人民，都非常重要。海豹種群對漁業構成威脅，而這是納米比亞經濟的關鍵部門。

今年初，納米比亞國會開始辯論增加海豹捕殺配額的提案。因為有報導指稱，這種哺乳動物吃了大量可用於人類消費的魚類。

根據「南非海豹警戒」(Seal Alert SA)的數據，納米比亞是南半球唯一一個商業捕獵海豹的國家。此外，加拿大、芬蘭、格陵蘭、冰島、挪威和瑞典也都有海豹捕獵。

瑞典 冰島 歐盟

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