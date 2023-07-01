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加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

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不甩加拿大新法 Google拒付費 封鎖加新聞

編譯中心／綜合30日電
矽谷巨頭谷歌（Google）今天跟進Meta公司做法，加拿大用戶將無法在Google旗下平台看到當地新聞。（Getty Images）
矽谷巨頭谷歌（Google）今天跟進Meta公司做法，加拿大用戶將無法在Google旗下平台看到當地新聞。（Getty Images）

加拿大國會通過「線上新聞法」（Online News Act），要求網路科技業者須花錢向媒體買新聞，矽谷巨頭谷歌（Google）29日跟進Meta公司做法，加拿大用戶將無法在Google旗下平台看到當地新聞。英國廣播公司（BBC）提到，新法預定6個月後生效。

中央社引述法新社報導，「線上新聞法」目的是支持陷入困境的加拿大新聞產業，加拿大過去10年當中已有數百家出版業者倒閉。

新法要求數位巨頭和加拿大媒體洽談合理的商業協議，並付費使用媒體的新聞內容，否則將面臨具約束力的仲裁。

Google在聲明中表示，新法「窒礙難行」，政府沒道理認為「法律的結構性問題」能在法律上路後迎刃而解。

Google在部落格文章中指出，「加拿大民眾在網路上搜尋新聞」及「記者接觸閱聽眾」的難度將更高。

然而，加拿大民眾仍然可以直接在瀏覽器輸入網址或透過應用程式來瀏覽加拿大網站的新聞。

Google宣布這項消息前，加拿大政府曾試圖說服Google配合相關政策，但雙方最後一次談判仍以失敗收場。

社群媒體「臉書」（Facebook）母公司MetaPlatforms早在本月22日就宣布將在臉書及Instagram上封鎖加拿大新聞。

這兩家主宰線上廣告的公司經常被控使用媒體內容卻不付費，等於從傳統新聞機構榨取現金。

加拿大 Google 臉書

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