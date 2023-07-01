廣島、珍珠港締結姐妹公園 這群人怒嗆被侮辱

廣島和平紀念公園跟珍珠港紀念館結為姐妹公園，挨批侮辱原爆倖存者，圖為廣島原子彈爆炸遺址。（新華社）

美國駐日本 大使伊曼紐（Rahm Emanuel）跟廣島市市長松井一實29日在美國駐日本大使館 簽署了廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館結為「姐妹公園」的協議，雖然意在促進昔日二戰太平洋戰爭兩敵國之間的和平與友誼，但廣島原子彈爆炸的倖存者對此感到怒不可遏。

衛報30日報導，伊曼紐在簽署儀式指出，「沒有人可以到珍珠港，也沒有人可以到廣島和平紀念公園，進入前門，走出出口，還會是同一個人。我認為此時的希望在於，我們鼓勵來自美國各地與日本各地的人們參觀廣島和平紀念公園跟國珍珠港，這樣他們就可以學習和解的精神」。

美國駐日本大使伊曼紐（左）跟廣島市市長松井一實（右）29日在美國駐日本大使館簽署了廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館結為「姐妹公園」的協定。（美聯社）

日本網報導，廣島和平公園和珍珠港國家紀念館將促進交流，並且分享修復歷史建築景觀以及青少年教育 旅遊的經驗。松井一實表示，「兩個公園之間的姐妹協議涉及了戰爭的開始與結束，將會證明人類儘管犯了發動戰爭的錯，仍能清醒過來、和解與追求和平」。

不過，廣島與長崎原爆倖存者「被爆者」（hibakusha）的代表譴責這分協議不恰當，並主張日軍攻擊珍珠港是把海軍基地作為目標，而美軍在廣島投下原子彈則是無差別殺害大量的平民。

原爆倖存者兼廣島廢除核武協會顧問森瀧春子（Haruko Moritaki）指出，這個協議是「侮辱」倖存者。她告訴日媒「中國新聞」，「兩個公園的歷史背景將永遠不同」。

「日經亞洲」報導，數個市民團體致函廣島市政府，要求松井市長不要簽署協議，稱這兩場戰時攻擊「並非我們應該互相原諒的事，他們是歷史教訓，要從中學習與絕不重演」。

廣島縣原爆被害者團體協議會理事長佐久間邦彥（Kunihiko Sakuma）說，沒有必要在廣島投下原子彈，「這並未如美國宣稱的，結束戰爭與挽救美國士兵的生命。很明顯，日本快要戰敗了。除非這個根本問題得到解決，否則我們就不能只專注於未來」。

不過，曾於2016年在廣島含淚擁抱美國前總統歐巴馬的原爆倖存者森重昭（Shigeru Mori）則對協議表示了歡迎。根據「中國新聞」報導，他認為珍珠港對美國人是一個銘記戰爭的痛苦之處，「我希望日本與美國攜手，竭盡所能為和平做出努力」。

珍珠港國家紀念館紀念1941年底日本空襲夏威夷珍珠港，讓美國正式參與二戰並爆發太平洋戰爭；廣島和平紀念公園則紀念1945年美國在廣島投下原子彈造成約20多萬人死亡，並促使二戰結束。

Hiroshima bomb survivors say peace park agreement with Pearl Harbour is an ‘insult’ https://t.co/FUJRNdP1vE — Guardian news (@guardiannews) 2023年6月30日