我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

廣島、珍珠港締結姐妹公園 這群人怒嗆被侮辱

編譯周辰陽／綜合30日電
廣島和平紀念公園跟珍珠港紀念館結為姐妹公園，挨批侮辱原爆倖存者，圖為廣島原子彈爆炸遺址。（新華社）
廣島和平紀念公園跟珍珠港紀念館結為姐妹公園，挨批侮辱原爆倖存者，圖為廣島原子彈爆炸遺址。（新華社）

美國駐日本大使伊曼紐（Rahm Emanuel）跟廣島市市長松井一實29日在美國駐日本大使館簽署了廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館結為「姐妹公園」的協議，雖然意在促進昔日二戰太平洋戰爭兩敵國之間的和平與友誼，但廣島原子彈爆炸的倖存者對此感到怒不可遏。

衛報30日報導，伊曼紐在簽署儀式指出，「沒有人可以到珍珠港，也沒有人可以到廣島和平紀念公園，進入前門，走出出口，還會是同一個人。我認為此時的希望在於，我們鼓勵來自美國各地與日本各地的人們參觀廣島和平紀念公園跟國珍珠港，這樣他們就可以學習和解的精神」。

美國駐日本大使伊曼紐（左）跟廣島市市長松井一實（右）29日在美國駐日本大使館簽署...
美國駐日本大使伊曼紐（左）跟廣島市市長松井一實（右）29日在美國駐日本大使館簽署了廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館結為「姐妹公園」的協定。（美聯社）

日本網報導，廣島和平公園和珍珠港國家紀念館將促進交流，並且分享修復歷史建築景觀以及青少年教育旅遊的經驗。松井一實表示，「兩個公園之間的姐妹協議涉及了戰爭的開始與結束，將會證明人類儘管犯了發動戰爭的錯，仍能清醒過來、和解與追求和平」。

不過，廣島與長崎原爆倖存者「被爆者」（hibakusha）的代表譴責這分協議不恰當，並主張日軍攻擊珍珠港是把海軍基地作為目標，而美軍在廣島投下原子彈則是無差別殺害大量的平民。

原爆倖存者兼廣島廢除核武協會顧問森瀧春子（Haruko Moritaki）指出，這個協議是「侮辱」倖存者。她告訴日媒「中國新聞」，「兩個公園的歷史背景將永遠不同」。

「日經亞洲」報導，數個市民團體致函廣島市政府，要求松井市長不要簽署協議，稱這兩場戰時攻擊「並非我們應該互相原諒的事，他們是歷史教訓，要從中學習與絕不重演」。

廣島縣原爆被害者團體協議會理事長佐久間邦彥（Kunihiko Sakuma）說，沒有必要在廣島投下原子彈，「這並未如美國宣稱的，結束戰爭與挽救美國士兵的生命。很明顯，日本快要戰敗了。除非這個根本問題得到解決，否則我們就不能只專注於未來」。

不過，曾於2016年在廣島含淚擁抱美國前總統歐巴馬的原爆倖存者森重昭（Shigeru Mori）則對協議表示了歡迎。根據「中國新聞」報導，他認為珍珠港對美國人是一個銘記戰爭的痛苦之處，「我希望日本與美國攜手，竭盡所能為和平做出努力」。

珍珠港國家紀念館紀念1941年底日本空襲夏威夷珍珠港，讓美國正式參與二戰並爆發太平洋戰爭；廣島和平紀念公園則紀念1945年美國在廣島投下原子彈造成約20多萬人死亡，並促使二戰結束。

廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館（見圖）結為「姐妹公園」的協定，有原爆倖存...
廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館（見圖）結為「姐妹公園」的協定，有原爆倖存者對此感到怒不可遏，卻也有人表達了歡迎。（美聯社）

日本 大使館 教育

上一則

法警殺青少年暴動連3夜 馬克宏為何怪罪電子遊戲？

下一則

白俄總統邀瓦格納「訓練國家軍隊」 控西方加速武裝波蘭

延伸閱讀

中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資

中國氣球飛越美領空 五角大廈：未蒐集到情資
美荷對中國晶片業再出連環拳 這回可能擴及新舊款DUV

美荷對中國晶片業再出連環拳 這回可能擴及新舊款DUV
美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險

美警告中國新「反間諜法」 讓外國企業面臨風險
拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

熱門新聞

一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28
在聖彼德堡販售的面具紀念品，由右至左分別是：俄國總統普亭、瓦格納首領普里革津、車臣領袖卡狄羅夫。（美聯社）

傭兵vs.俄軍 分析：普亭手下20年來最嚴重內鬨 恐鋪內戰舞台

2023-06-23 23:54

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵