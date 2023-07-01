柬總理氣什麼？自刪臉書1400萬粉絲帳號 擬令全國禁用

柬埔寨總理洪森批臉書雙標，自刪1400萬粉絲帳號。（路透）

柬埔寨總理洪森一段涉及暴力的臉書 談話違反社群規定，可能遭停權6個月。對此，洪森28日宣布已經關掉臉書帳戶，還反批臉書任由其他帳號攻擊他，考慮下令將臉書封鎖，全國禁用。

洪森近來被臉書盯上，起因於他今年1月在個人臉書直播時威脅，要號召支持者去揍指控他所領導的柬埔寨人民黨於去年地方選舉中買票的人。

洪森引發爭議的直播影片可能讓他被臉書停權6個月，但就在臉書公司最後決定前，洪森29日上午宣布不會再更新臉書，當天深夜更自砍擁有1400萬粉絲的個人臉書帳號。

柬埔寨華文媒體柬中時報報導，洪森30日上午在探視工人時暗諷臉書「雙標」。洪森說，他充分尊重臉書的社群守則，但希望臉書也能正視侮辱他和家人的臉書帳號，一些帳號攻擊他，還侮辱他的妻子和兒子是外國人。

「小心掐住洪森的脖子，卻搞死自己」，洪森還表示，一些反對派人士對於他退出臉書一事感到高興不已，但他暗示，如果他下令封鎖臉書，這些人將失去聯絡。不過，洪森隨即強調，他不會做到這個地步。

洪森29日深夜表示，已請助理刪除臉書帳號，並要求臉書將他的姓名從臉書系統中除名。目前臉書上已找不到洪森先前的個人頁面。洪森並於28日晚間啟用TikTok 帳號，截至發稿累積3.3萬名粉絲。