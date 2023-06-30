不滿臉書「雙標」 柬總理洪森自砍帳號 放話可下令封鎖

柬埔寨總理洪森。 （美聯社）

柬埔寨總理洪森一段涉及暴力的臉書 談話違反社群規定，可能遭停權6個月。洪森昨天深夜主動刪除臉書帳號，今天更批評臉書放任一些帳號攻擊他，說自己可以下令封鎖臉書。

洪森（Hun Sen）近來被臉書（Facebook）盯上，起因於他今年1月在個人臉書直播時威脅，要號召支持者去揍指控他所領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）於去年地方選舉中買票的人。

洪森引發爭議的直播影片可能讓他被臉書停權6個月，但就在臉書公司最後決定前，洪森29日上午宣布不會再更新臉書，當天深夜更自砍擁有1400萬粉絲的個人臉書帳號。

柬埔寨華文媒體柬中時報報導，洪森今天上午在探視工人時暗諷臉書「雙標」。洪森說，他充分尊重臉書的社群守則，但希望臉書也能正視侮辱他和家人的臉書帳號，一些帳號攻擊他，還侮辱他的妻子和兒子是外國人。

「小心掐住洪森的脖子，卻搞死自己」，洪森還表示，一些反對派人士對於他退出臉書一事感到高興不已，但他暗示，如果他下令封鎖臉書，這些人將失去聯絡。不過，洪森隨即強調，他不會做到這個地步。

洪森29日深夜表示，已請助理刪除臉書帳號，並要求臉書將他的姓名從臉書系統中除名。目前臉書上已找不到洪森先前的個人頁面。洪森並於28日晚間啟用TikTok 帳號，截至發稿累積3.3萬名粉絲。