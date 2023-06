廣島和平紀念公園跟珍珠港紀念館結為姊妹公園 挨批侮辱原爆倖存者

美國駐日本 大使伊曼紐(Rahm Emanuel)跟廣島市市長松井一實29日在美國駐日本大使館 簽署了廣島和平紀念公園跟美國珍珠港國家紀念館結為「姊妹公園」的協議,雖然意在促進昔日二戰太平洋戰爭兩敵國之間的和平與友誼,但廣島原子彈爆炸的倖存者對此感到怒不可遏。

衛報30日報導,伊曼紐在簽署儀式指出,「沒有人可以到珍珠港,也沒有人可以到廣島和平紀念公園,進入前門,走出出口,還會是同一個人。我認為此時的希望在於,我們鼓勵來自美國各地與日本各地的人們參觀廣島和平紀念公園跟國珍珠港,這樣他們就可以學習和解的精神」。

Hiroshima bomb survivors say peace park agreement with Pearl Harbour is an ‘insult’ https://t.co/FUJRNdP1vE