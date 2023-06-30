瑞典可蘭經焚燒案 中東國家氣到這麼說

37歲男子默米卡(Salwan Momika)28日在警方嚴加監視下，在首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏可蘭經，接著焚燒其中幾頁。（Getty Images）

伊拉克、伊朗 、沙烏地阿拉伯和其他中東地區國家，29日譴責一位居住在瑞典 的伊拉克人焚燒可蘭經事件，並警告此類行為「激怒」世界各地穆斯林的情緒。

幾年前逃到瑞典的37歲男子默米卡（Salwan Momika）昨天在警方嚴密監視下，於首都斯德哥爾摩最大的清真寺前踩踏可蘭經（Koran），然後焚燒了其中幾頁。

斯德哥爾摩警方根據言論自由保護規定，准許默米卡的示威抗議，但後來又說，他們已經對這名男子的「煽動行為」展開調查。伊拉克譴責瑞典當局允許「極端分子」焚燒可蘭經的決定。伊拉克外交部指出：「這些事件激怒了世界各地穆斯林的情緒，對他們來說是一種危險的挑釁。」

伊朗也加入譴責行列，稱焚燒可蘭經是「挑釁的，考慮不周且不可接受的」。沙烏地阿拉伯也譴責這起可蘭經焚燒事件，沙國外交部說：「這些可惡且一再發生的行徑無法以任何理由接受。」

此外，法新社的一名攝影記者報導，數十名伊拉克示威者29日短暫闖入瑞典駐巴格達大使館 ，以抗議瑞典當局允許一名住在瑞典的伊拉克人昨天在斯德哥爾摩街頭公然焚燒可蘭經。

根據攝影記者說法，這些示威者是伊拉克具煽動力的什葉派穆斯林領袖薩德（Moqtada Sadr）的支持者，他們闖入瑞典大使館後在裡面停留約15分鐘，並在維安人員抵達後和平離開現場。

示威者先是在瑞典大使館外聚集，回應薩德要求驅逐瑞典大使的呼聲。他們還發送傳單，內容以阿拉伯文和英文寫道：「我們的憲法是可蘭經。我們的領袖是薩德。」

瑞典外交部發布聲明表示，對於駐伊拉克大使館的情況掌握充分資訊，且使館人員安全。