日本明年7月發行新版紙鈔 福澤諭吉變澀澤榮一

日本政府財務省與日本銀行（中央銀行）預定在明年7月上半月，發行新版紙鈔。（圖取自日本央行網頁）

日本 政府財務省與日本銀行（中央銀行）28日宣布，預定2024年7月上半月發行新版紙鈔。這是日本時隔約20年更新紙鈔設計，萬圓紙鈔上的肖像將告別福澤諭吉、迎來澀澤榮一。

日本經濟新聞報導，財務大臣鈴木俊一與日銀副總裁冰見野良三，28日前往國立印刷局東京工廠視察後，在記者會上宣布新版紙鈔發行時期。有關正式流通日，鈴木說，在正式發行約半年前將進行公告。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造。新版萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一肖像；新版5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；新版千圓鈔正面肖像是確立血清療法的北里柴三郎。新版紙鈔已從2022年6月起開始印製。

目前流通的萬圓紙鈔正面印有明治時期教育 家福澤諭吉肖像；5000圓紙鈔正面印有明治初期小說家樋口一葉肖像；千圓紙鈔正面印有細菌學家野口英世肖像，都已在2022年9月結束印製。

日本政府這次引進全球首見的防偽技術，新版紙鈔在防偽線上的肖像採用「全像攝影」（Holography），讓肖像看起來立體可動；另外，新版紙鈔可以用觸摸方式分辨不同面額。

新版紙鈔發行後，目前流通的紙鈔還是可以繼續使用。日本是紙鈔流通量多的國家，根據國際清算銀行（BIS）統計，日本2021年通貨發行額超過名目國內生產毛額（GDP）的20%，相較於美國與英國都在10%以下，日本可謂是「現金大國」。