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西非惡劣天氣威脅生產 可可價格創46年新高

編譯中心／綜合28日電
可可因西非惡劣天氣威脅產量，價格創下46年來新高；圖為象牙海岸中部城市辛夫拉（Sinfra）一處可可豆田。（路透）
可可因西非惡劣天氣威脅產量，價格創下46年來新高；圖為象牙海岸中部城市辛夫拉（Sinfra）一處可可豆田。（路透）

由於西非惡劣天氣威脅主要生產地，用以製作巧克力的主要原料可可，28日在倫敦洲際交易所（Intercontinental Exchange）的價格飆升至46年以來新高。

路透社報導，作為基準的可可9月期貨價格在倫敦28日上漲逾2%，來到每公噸2590英鎊；盤中最高價為2594英鎊，創下自1977年以來的最高價格。

主要產自象牙海岸和加納的可可豆，市場緊俏行情上揚，本季抵達象牙海岸港口準備出口的可可數量下降了近5%。國際可可組織（ICCO）原預測本月全球可可供應短缺約6萬公噸，現已擴大為14萬2000公噸。經紀商StoneX的可可分析師羅塞蒂（Leonardo Rosseti）表示：「這是可可連續第2季供不應求。」

羅塞蒂表示，市場可可供應指標的庫存與用量比，預計將降至32.2%，為1984/85產季以來的最低水準。與此同時，象牙海岸的降雨量高於平均，導致一些可可田發生洪水，恐損及10月起的主要作物。羅塞蒂說，降雨不利已收成可可豆的乾燥過程。

路孚特商品研究（Refinitiv Commodities Research）表示，預計未來10天內，西非可可種植帶將出現中至高等程度的降雨量。

紐約的可可價格上漲，9月期貨價格上漲2.7%，來到每公噸3348美元，創7年半以來最高。

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