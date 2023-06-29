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加拿大野火 燒掉1個奧地利 10萬人流離失所

編譯中心／綜合28日電
這些野火5月初從加拿大西部開始，導致亞伯達省(Alberta)進入緊急狀態，有數以萬計的人們進行疏散。（取材自推特）
這些野火5月初從加拿大西部開始，導致亞伯達省(Alberta)進入緊急狀態，有數以萬計的人們進行疏散。（取材自推特）

加拿大從東到西正處於前所未見的野火季節，每年一般約有7500起野火，燒毀超過250萬公頃的森林；但今年截至目前，已有超過780萬公頃的土地化為焦土，幾乎等同於奧地利的面積。光在魁北克省就燒掉了130萬公頃，相較之下，過去10年平均每年燃燒的面積還不到1萬公頃，過去25天的燃燒面積，則已超過過去20年來的總和。

央廣引述法新社報導，目前魁北克仍是加拿大主要的熱點，有112場正在燃燒的大火，煙霧散布遠至美國和歐洲。布萊爾表示，在加拿大全國總共有超過10萬人因為野火而流離失所。

通常會在7月、8月出現的高峰則尚未到來，沒有任何省份能夠倖免，甚至是東部的魁北克省(Quebec)和諾瓦斯科細亞省(Nova Scotia)也一樣，這些地區通常不會發生大規模的火災。

加拿大公共安全部長布萊爾(Bill Blair)在為「加拿大有紀錄以來最嚴重野火季節」簡報時說，27日當天有490起野火正在燃燒，其中超過半數被認為已經失控。這些野火5月初從加拿大西部開始，導致亞伯達省(Alberta)進入緊急狀態，有數以萬計的人們進行疏散。

數周後的降雨為加拿大西部帶來一些緩解，滅火工作轉移至大西洋沿岸的諾瓦斯科細亞省和魁北克省，這些地方並不習慣今年的大規模火勢與強度。

加拿大 魁北克 緊急狀態

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