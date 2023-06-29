廢除虛歲法上路 南韓人是如何年輕1-2歲？

廢除虛歲新法上路，南韓人「變年輕」1至2歲。（取材自unsplash）

南韓 年齡計算自28日起，依照一個人實際出生的日期，這代表每個南韓人可以年輕一、兩歲。這項新法廢除了傳統的年齡計算方式，改採與國際接軌的通用計算方法。

中央社綜合法新社與路透報導，南韓是最後一個以嬰兒在子宮就視為年齡起算點的東亞國家，小孩生下來時就已是一歲。

在這種制度下，每個人歲末年初都長大一歲，而不是在實際生日那天，這代表按南韓傳統年齡算法，12月31日出生的嬰兒，在翌年1月1日將被視為兩歲。

中國、日本，甚至北韓 在幾十年前就放棄了上述制度，但南韓卻一直使用。不過去年12月，南韓通過法律廢除傳統年齡計算法，全面改採國際標準。

南韓法制處處長李完揆（Lee Wan-kyu）在26日的記者會上表示：「因年齡計算而引發的法律糾紛、投訴與社會混亂，將大幅減少。」

根據2022年9月進行的一項政府調查，86%的南韓人表示新法生效後，他們日常生活中將採國際年齡標準。

這項改變對實際公務影響有限：許多法律和行政事項，包括護照上的年齡、青少年可被起訴的年齡、退休福利 或醫療服務，已經使用出生日期計算，而非傳統年齡。

南韓政府希望這項改變能逐步解決制度上的紛擾，像是老人們可能認為自己已有資格享受養老金和免費旅行福利，但法律上可能還要晚個幾年。

李完揆表示，一些關鍵領域，包括學年、義務役資格和法定飲酒年齡，是由另一個單獨的年齡系統（稱為「年歲」，今年年度減去出生年度，不看出生日期）加以確定，該系統目前仍將繼續存在。