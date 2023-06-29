德國10%人口吃素 3大原因食肉量創新低

在柏林亞歷山大廣場舉行的純素夏季節期間，有食品業者提供純素咖哩香腸；過去幾年，德國人的肉食量一直在穩步減少。（Getty Images）

德國農業部 數據顯示，2022年，德國每人平均食肉量降到52公斤，是自1989年開始計算以來的最低紀錄。此前5年，德國每人平均食肉量為61公斤左右。據了解，促使消費者尋找肉類替代品的三大原因似乎包括動物福利、氣候變遷 和肉品價格上漲。

中央社引述法新社報導，根據農業部資料，約10%的德國人吃素，2018年則有6%吃素。28歲的布斯曼（Florian Busmann）在地方政府工作，他以前喜歡在夏天吃烤香腸和牛排，但最近寧可選擇肉類替代品和茄子、彩椒等烤蔬菜。他在柏林「純素夏日祭」（Vegan Summer Festival）時說：「少吃點肉對環境和動物絕對有貢獻，而且也很健康。」

自2021年以來，德國甚至出了一位吃素的農業部長，即綠黨的奧茲迪米爾（Cem Ozdemir），這讓肉品業界許多人不滿。

基於關心動物福利，奧茲迪米爾在青少年時期就選擇吃素，但他仍認為肉品業不可或缺。對他來說，關鍵是改革肉品製造方式，作為因應氣候變遷行動一環。

他說，畜牧是農業碳排放「最主要驅動因素之一」，因此必須採取措施，減少畜牧業對氣候造成的影響，「舉例來說，我們會支持農人少養一些牲畜，並改進飼養方式」。

當地媒體近期報導，負責向政府提出健康飲食建議措施的德國營養協會（DGE）打算建議每天只吃10公克肉類，消息一出，立即掀起爭論。

德國「畫報」（Bild）最近的民意調查結果顯示，57%的德國人堅決反對國家採取行動減少人民攝取肉類的分量。

德國肉品業協會（VDF）表示：「國家不該干涉大家的飲食。九成的德國人喜歡吃肉。沒人會要素食者吃肉以獲取更多維他命和營養素，反之亦然。」

德國肉品業協會認為，德國人自2018年以來的食肉量減少，主要是因為價格上漲和通貨膨脹給消費者帶來的壓力。