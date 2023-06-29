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瑞典批准燒可蘭經抗議 激怒這國恐礙入北約

編譯中心／綜合28日電
一名男子28日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）的一處清真寺外，撕毀並焚燒可蘭經。（Getty Images）
一名男子28日在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）的一處清真寺外，撕毀並焚燒可蘭經。（Getty Images）

自稱是伊拉克難民的男子今天在斯德哥爾摩中央清真寺外撕毀了一本可蘭經，接著拿它擦拭鞋子，最後將培根放入鞋內並點燃；另一名男子拿著擴音器講話，現場大約有200名觀眾目睹這一切。據了解，這次事件引來土耳其外交部長批評，也為瑞典加入北約一事增添變數。

中央社引述法新社報導，瑞典警方28日表示，他們已批准一項申請在斯德哥爾摩大清真寺外焚燒可蘭經的抗議行動，適逢穆斯林為期三天的宰牲節（Eid al-Adha）展開之際。警方在決定書中表示，根據現行法律，與焚燒相關安全風險的「性質不足以證明有理由決定駁回這項申請」。

警方曾拒絕批准兩起在斯德哥爾摩的示威行動，當中包括焚燒可蘭經，但兩周前遭到瑞典上訴法院駁回。

警方當時援引的理由是維安問題，因為今年1月土耳其大使館外發生焚燒可蘭經事件後，引爆長達數周的抗議，以及出現杯葛瑞典產品的聲浪，並導致瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）行動受阻。

瑞典警方隨後於2月拒絕和焚燒可蘭經有關的兩起抗議活動申請案，一起是個人，另一起則是一個組織，地點分別在土耳其和伊拉克兩國大使館外。

瑞典上訴法院於6月中旬裁定，警方不得駁回申請，並指出警方提出的社會秩序和維安理由，與計畫中的活動或其附近區域無充分的明確關聯性。

今天的示威申請是之前遭駁回的同一人提出。

根據法新社取得的副本，37歲的默米卡在申請書上寫道：「我想在斯德哥爾摩大清真寺前抗議，我想表達我對可蘭經的看法，我要撕毀焚燒可蘭經。」他最近對媒體提到，自己是一名伊拉克難民，希望能禁止可蘭經的出現。

路透報導，土耳其外交部長菲丹28日在推特上發文，對此次活動表達抗議。清真寺院長兼伊斯蘭教領袖哈爾菲表示，警方批准活動在宰牲節期間舉行，該間清真寺的代表對此感到失望。哈爾菲補充道，清真寺曾建議警方將示威活動轉移到另一個地點，但此訴求最後遭到忽視。

瑞典 土耳其 大使館

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