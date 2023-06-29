17歲非裔拒檢遭槍殺 巴黎暴動 馬克宏致歉喊話冷靜

法國一名17歲司機27日在巴黎郊外因拒絕接受盤查遭警察開槍打死，該名警察已因殺人罪遭逮捕。（取材自推特）

法國政府28日宣布提高首都巴黎和主要城市的警戒狀態，原因是巴黎市郊的南泰爾（Nanterre），一名17歲非裔青少年27日拒絕配合盤查，疑遭警察 開槍致死，該警已被拘捕並恐面臨誤殺罪控訴，但憤怒群眾當晚就在南泰爾發起暴力抗爭，車輛、垃圾桶遭縱火，有公車站遭破壞，群眾亦在警局周邊點燃爆竹，鎮暴警察則用催淚瓦斯驅趕。

據悉，法國總統馬克宏 已對少年被槍殺致歉，「我想表達整個國家對奈爾去世的哀悼」，他致歉允諾會為奈爾的家屬提供協助，同時也向民眾喊話保持冷靜、不要讓局勢惡化，以利相關調查工作的進行。馬克宏稱這起槍擊 事件「不可寬恕」，罕見地對執法過程提出批評。

美聯社指出，喪命少年名為奈爾（Nael M.）。根據流傳的事件影片，當時有兩名警察透過駕駛座旁車窗盤查奈爾的黃色車輛，之後該車試圖離開，但一名警察竟向車窗內開火，車輛最後被發現撞毀在附近。法國內政部長達爾馬寧稱影片「令人極為震驚」；檢方認為奈爾遭槍擊所傷，當場死亡。

事件隨後在巴黎周邊多處地區城鎮引發騷亂，達爾馬寧表示已有31人遭逮捕，25名警察受傷，40輛汽車在晚間暴動中遭到焚燒。

南泰爾在28日上午仍氣氛緊張，警察在當地戒備，現場可見遭焚車輛殘骸。奈爾的母親已在網路上號召29日於案發當地舉行無聲示威；家屬律師則向美聯社稱，希望涉案警察能被控以謀殺罪（murder）而非誤殺（manslaughter），並盼案件移地處理以免南泰爾的檢調徇私。