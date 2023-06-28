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尹錫悅警示反國家勢力謠言威脅 暗批南韓前政府

中央社／首爾28日專電
南韓總統尹錫悅。 （Getty Images）
南韓總統尹錫悅。 （Getty Images）

南韓總統尹錫悅今天表示，南韓的自由正面臨持續不斷的虛假煽動、假新聞與謠言的威脅，他並批評許多人為了金錢名利做出反國家的行為，如要求鬆綁對北韓制裁、發表終戰宣言。尹錫悅這番言論，被認為暗批前任文在寅政府政策。

尹錫悅今天出席南韓自由總聯盟創立69週年紀念活動，他致詞時做上述表示，並誓言要「守護這個國家」，維護「正確的歷史觀念、負責的國家觀念與明確的安保觀念」。

他指出，反國家勢力帶著扭曲的歷史意識、缺乏責任感的國家觀念，在北韓高度發展核武的狀況下，要求鬆綁聯合國安理會對北韓共產組織的制裁，高唱解散聯合國盟軍指揮部的終戰宣言，「這都是為了當北韓再次發動侵略時，讓聯合國盟軍指揮部及其軍隊無法主動發生作用」。

「自由大韓民國的國家安保正面臨致命動搖」，尹錫悅在致詞中列舉新政府上任以來在外交、安保領域所做的變化，過去「只專注於北韓，受到中國無視的我國外交」, 現已躍升成為和尊重國際規範的五大洲、六大洋所有國家緊密合作的全球中樞外交。

尹錫悅這番言論雖未指明，但明顯是針對前任文在寅政府的外交安保政策；不過，他也強調：「這不是保守、進步派的問題，而是守護大韓民國自我認同的問題。」

並表示，南韓自由總聯盟的責任前所未有地重大。

韓聯社報導，尹錫悅致詞期間會場響起10多次掌聲，並高喊尹錫悅的名字。南韓自由總聯盟為南韓行政安全部轄下安保運動團體，早期是為遏止共產勢力在亞太地區擴張而成立；尹錫悅是24年來首位出席創立紀念活動的現任總統。

南韓 北韓 聯合國

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