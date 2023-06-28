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考量動物福利、氣候變遷和通膨 德國食肉量創新低

中央社／柏林28日綜合外電報導
德國人是出了名地愛吃香腸和炸肉排，但他們的食肉量在過去數年間穩定減少。（示意圖／ingimage）
德國人是出了名地愛吃香腸和炸肉排，但他們的食肉量在過去數年間穩定減少。（示意圖／ingimage）

德國人是出了名地愛吃香腸和炸肉排，但他們的食肉量在過去數年間穩定減少。

28歲的布斯曼（Florian Busmann）在地方政府工作，他以前喜歡在夏天吃烤香腸和牛排，但最近寧可選擇肉類替代品和茄子、彩椒等烤蔬菜。他在柏林「純素夏日祭」（Vegan Summer Festival）接受法新社訪問時說：「少吃點肉對環境和動物絕對有貢獻，而且也很健康。」

德國農業部數據顯示，2022年，德國每人平均食肉量降到52公斤，是自1989年開始計算以來的最低紀錄。作為對照，此前5年，德國每人平均食肉量為61公斤左右。

根據農業部資料，約10%的德國人吃素；2018年則有6%吃素。

促使消費者尋找肉類替代品的原因似乎包括動物福利、氣候變遷和肉品價格上漲。

自2021年以來，德國甚至出了一位吃素的農業部長，即綠黨的奧茲迪米爾（Cem Ozdemir），這讓肉品業界許多人不滿。

基於關心動物福利，奧茲迪米爾在青少年時期就選擇吃素，但他仍認為肉品業不可或缺。對他來說，關鍵是改革肉品製造方式，作為因應氣候變遷行動一環。

他說，畜牧是農業碳排放「最主要驅動因素之一」，因此必須採取措施，減少畜牧業對氣候造成的影響，「舉例來說，我們會支持農人少養一些牲畜，並改進飼養方式」。

他認為，德國人減少吃肉是「長期趨勢」，與他個人無關，因為「大家關心氣候，想要更好的動物福利，也更關注自己的健康，我覺得這是好事」。

非政府組織「素食主張國際協會」（ProVeg International）負責人喬伊（Sebastian Joy）認為，肉類替代品的市場愈來愈大，也是德國人減少吃肉的原因之一。他說：「大家還是可以吃漢堡、炸肉排和香腸，但不需要為此屠宰動物。」

但不是所有德國人都樂見食肉量減少的前景。

當地媒體近期報導，負責向政府提出健康飲食建議措施的德國營養協會（DGE）打算建議每天只吃10公克肉類，消息一出，立即掀起爭論。

德國營養協會後來聲稱整件事是一場誤會，但已無法平息激辯。

德國「畫報」（Bild）最近的民意調查結果顯示，57%的德國人堅決反對國家採取行動減少人民攝取肉類的份量。

德國肉品業協會（VDF）告訴法新社：「國家不該干涉大家的飲食。9成的德國人喜歡吃肉。沒人會要素食者吃肉以獲取更多維他命和營養素，反之亦然。」

德國肉品業協會認為，德國人自2018年以來的食肉量減少，主要是因為價格上漲和通貨膨脹給消費者帶來的壓力。

奧茲迪米爾說，他無意指示人民該吃什麼，「人人都可以決定自己要吃的食物和份量…我的職責是提供均衡健康飲食的選項。我希望健康的選項隨手可得」。

德國 福利 農業部

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