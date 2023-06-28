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美化、宣傳獨裁統治 北韓「大外宣」頻道 YouTube全面封鎖

編譯中心／綜合27日電
北韓兒童YouTube創客於2022年8月19日在YouTube頻道「Sary Violine」上傳一條視頻，介紹暑期後開學的第一天在校園內外無需佩戴口罩。（韓聯社）
北韓兒童YouTube創客於2022年8月19日在YouTube頻道「Sary Violine」上傳一條視頻，介紹暑期後開學的第一天在校園內外無需佩戴口罩。（韓聯社）

多個宣傳朝北韓體制的YouTube頻道近期不僅被南韓政府屏蔽，據了解，谷歌公司也對這些頻道採取了封鎖措施。

美國之音（VOA）27日報導，影音網站YouTube日前宣布封鎖宣傳北韓體制的頻道，其中包括據傳由朝鮮當局運營的「Sally Parks」、「Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily」、「NEW DPRK」等。YouTube強調，日後倘若仍有美化、宣傳北韓獨裁統治的帳戶，還是會一律封鎖。

南韓廣電通信審議委員會本月5日應國家情報院的要求在南韓屏蔽上述頻道，而此次YouTube對其實施「全面封鎖」。YouTube及母公司Google表示，公司方面將致力遵守美國制裁及貿易相關法律的法規。YouTube進一步指出，根據公司服務條款，經有關部門研商之後，決定封禁宣傳、美化北韓體制的用戶帳號；不過沒有說明封鎖帳號的具體原則。

這些「宣傳北韓好」的頻道，動員年輕女性，以英語介紹北韓社會風貌；不過有分析指出，影片中所出現的興趣愛好活動和娛樂設施，是只有北韓的特權階級才能享受的，與一般居民的真實生活，相差甚遠。專家們推測其為北韓層主導策畫的社會主義體制宣傳活動的一環。

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