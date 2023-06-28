日本將南韓重新納入貿易優惠「白名單」 韓讚恢復信賴

日本經濟產業大臣西村康稔。（美聯社）

2019年，日本 與南韓 關係變差時，曾將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家之外。日本政府內閣會議27日通過政令，預計7月起將南韓重新納入所謂「白名單」，重享貿易特殊待遇，兩國也因此邁出解決經濟爭端的重大一步。

對此，南韓總統辦公室發言人李度運27日在記者會上表示，南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄 重啟穿梭外交後，雙邊經濟合作更為活化，在出口管制的信賴關係也透過這一象徵性措施完全恢復；他也表示，期待透過進出口程序簡化，加速日韓兩國交流合作。

南韓產業通商資源部對日本此舉也表示歡迎，宣告「在出口管制方面，兩國之間完全恢復信任」，未來將和東京密切合作，解決雙邊和多邊出口管制問題。

日本富士新聞網27日報導，由於日本政府已確認南韓方面具備跟日本相同的出口管理水準，所以通過將南韓指定為白色名單國家的政府命令，預計6月30日公布，7月21日正式施行。

日本放送協會（NHK）報導，隨著南韓重回白色名單，可能轉供軍事用途而受到嚴格管制的工具機等品項，幾乎不需申請個別出口許可。

日本經濟產業大臣西村康稔在內閣會議後的記者會上說，未來將跟南韓繼續進行政策對話，有關適當因應的後續框架，也跟南韓達成協議；未來若發生任何問題，也會要求首爾當局加以因應。

日本政府在2019年將南韓從信賴度較高的A集團（group A），降等至信賴度較低的B集團，被認為是針對南韓法院對二戰時期強徵勞工日企開罰的報復措施，在南韓政府率先提出徵用工賠償方案，以及恢復日本貿易優惠待遇的示好下，日本也採取相應措施。

北韓反覆試射導彈和中國海軍動作頻頻之際，日本開始修復和南韓關係，已在3月取消高科技原材料出口南韓的管制。