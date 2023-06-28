打敗莫內睡蓮 克林姆「持扇的女子」拍1.08億

奧地利畫家克林姆的畫作「持扇的女子」，在倫敦蘇富比拍賣會上拍出8530萬英鎊，刷新歐洲藝術品成交紀錄。（圖：蘇富比提供）

今夏適逢倫敦國家肖像美術館 重開，倫敦蘇富比日前舉行的現當代藝術晚拍將以肖像畫為主題，帶來「Face to Face」系列，包括孟克、賈科梅蒂等大師的傑作，領銜拍品為象徵主義大師的奧地利畫家克林姆(Gustav Klimt)畫作「持扇的女子」，這幅散發濃厚中國與東瀛風的繪畫，27日於蘇富比晚拍舉槌，以8530萬英鎊（約1億874萬美元）天價易手，不僅打破莫內「睡蓮池」2008年在倫敦佳士得拍得的4090萬英鎊，也刷新歐洲拍賣 的藝術品成交紀錄，兼成為克林姆最貴作品之一。

據香港 媒體報導，此畫由黃林詩韻（Patti Wong，精品藝術諮詢公司PW&A創辦人、前蘇富比環球主席）於現場投得，買家為她的一位香港藏家客戶。

奧地利畫家克林姆的名畫「持扇的女子」，27日在蘇富比拍賣會上打破2008年莫內「睡蓮池」拍賣紀錄，這幅畫也展現克林姆對中國和日本文化的著迷。（Getty Images ）

1918年，克林姆因感染流感引發肺炎驟逝，畫架上仍擺放著兩幅遺作，一幅便是「持扇的女子」。當時正值克林姆藝術生涯的顛峰，他敢於用充滿實驗性的筆觸創作肖像畫。「持扇的女子」也展現克林姆對中國和日本文化的著迷。他在畫中採用許多中式圖案，包括鳳凰與蓮花，女子的姿勢和神情則明顯受到日本浮世繪美人畫的影響。

好萊塢電影「名畫的控訴」，描述奧地利猶太人瑪麗亞透過訴訟，成功向奧地利美景宮美術館爭回遭納粹巧取豪奪的克林姆代表作「艾蒂兒肖像一號」，這幅畫被稱為「奧地利的蒙娜麗莎」。「持扇的女子」和「艾蒂兒肖像一號」同屬克林姆的「黃金時期」，此時期的克林姆將模特兒如偶像般呈現於金色織錦形狀之中，而「持扇的女子」更是融入整個金色背景，美得令人嘆息。

倫敦蘇富比印象派和現代藝術晚間拍賣負責人湯瑪士(Thomas Boyd Bowman)表示，這幅肖像畫的美麗和感性在於細節：藍色和粉紅色點使模特兒的皮膚更有生氣，纖長的睫毛和噘起的嘴唇讓她的臉看起來更有個性。「克林姆自由恣意地在畫布上描繪了一個絕美的女人。她挑逗微露的香肩結合了沉著和安靜的自信，產生了驚人的效果。」