農心辛拉麵降價 對南韓有這些影響

南韓最大速食麵品牌農心食品27日宣布，7月1日起調降旗下辛拉麵及蝦條售價。圖為南韓便利商店貨架。（中央社）

南韓 最大速食麵品牌農心食品27日宣布，7月1日起調降旗下辛拉麵及蝦條售價，其他食品業者表示正研議跟進，南韓輿論認為，農心這波降價有望帶動餅乾、麵包等麵食品跟進降價。

為緩解物價飆漲帶來的民生壓力，南韓農林畜產食品部陸續找連鎖餐飲、大型食品業者等商討對策，農心食品率先宣布旗下辛拉麵及蝦條售價自7月起分別調降4.5%及6.9%。

農心表示，由於國內麵粉供應商自7月起的供應價預計調降5%，預計將助農心省下一年80億韓元（約613.8萬美元）費用，因此決定降價回饋消費者，全體消費者一年共計將省下200億韓元。

南韓媒體Newsis及聯合新聞通訊社報導，三養食品決定跟進降價，自7月1日起陸續調降12種泡麵品項售價，平均調降4.7%。大型食品製造商不倒翁表示正在考慮調降主要泡麵產品售價，但實際品項及調整比率尚未定案。不只速食麵，外界看好這波調降潮可望擴散至餅乾、麵包等以麵粉為原料的加工食品。

2010年南韓前總統李明博執政期間，曾在麵粉價格下降約7%時，由公正交易委員會（相當於公平交易委員會）從各方面向食品業者施壓，促使泡麵、麵包、餅乾等食品陸續調降價格。當時農心的辛拉麵售價調降2.7%至7.1%，不倒翁調降6.7%，三養食品的主要商品則調降2.9%至6.7%不等。

去年泡麵價格上漲是由農心開第一槍，在去年9月率先宣布泡麵批發價調漲11.3%，不倒翁與八道隔月跟進調漲9.8%及11%，三養食品的多種泡麵則在11月平均調漲9.7%。

截至今年5月，南韓泡麵的消費者物價較去年同月上漲13.1%；但根據南韓農水產食品流通公社統計，5月國際麵粉價格已較去年同月下降45.6%，南韓政府因此出面呼籲業者反映國際物價調降售價。

不過，也有業者抱怨，產品價格上漲不僅受麵粉價格影響，其他主要原料、物流費用上漲及升息 都造成不小壓力，調降售價沒有那麼容易。