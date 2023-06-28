足球場大小「熱帶森林」消失 為何只需5秒？

過去20年，因工業採礦造成的熱帶森林砍伐，逾半發生在印尼。（路透）

世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）27日公布的衛星數據分析報告顯示，地球在2022年失去的吸碳雨林面積比瑞士或荷蘭還大，其中大部分被摧毀以騰出地方養牛和種植商品作物，報告指出，每五秒鐘就有將近足球 場大小的一片成熟熱帶樹木被砍伐或燒毀，面積比前一年多10%。

世界資源研究所全球森林觀察部門的這份報告顯示，去年被破壞的熱帶森林向大氣中釋放27億噸二氧化碳，相當於世界上人口最多國家印度的化石燃料排放量。

巴西占了被破壞熱帶森林的43%，剛果民主共和國和玻利維亞分別占約13%和9%。

全球去年有超過4萬1000平方公里的森林被毀，使2022年成為20年來原始森林遭破壞第四嚴重的一年。

世界各國領導人曾在2021年格拉斯哥（Glasgow）的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26 ）峰會上誓言，要在2030年之前停止和扭轉森林的損失，但一年後這種損失就加快。

世界資源研究所全球森林觀察主任魏塞（Mikaela Weisse）表示，「自從世紀交替以來，儘管多年來一直在努力扭轉此趨勢，但我們看到世界上一些最重要的森林生態系統正在大量流失」，「我們正在迅速失去對抗氣候變遷 、保護生物多樣性和支持千千萬萬人健康和生計的最有效工具之一」。

自1960年以來，全球植被和土壤一直吸收約30%的二氧化碳污染，儘管這些污染的排放量增加了一半。