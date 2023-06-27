我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約初選日 華社選區看點多

紐約2亞裔偷郵件慣犯 恐面臨聯邦重罪指控

泰國新國會將開議 前進黨皮塔有信心成為總理

中央社／曼谷27日專電
泰國前進黨主席皮塔（前排中，舉右手者）27日率領黨內眾議員當選人向國會報到，他表示有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。（前進黨提供）
泰國前進黨主席皮塔（前排中，舉右手者）27日率領黨內眾議員當選人向國會報到，他表示有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。（前進黨提供）

泰國新國會即將開議，前進黨主席皮塔今天率領黨內眾議員當選人向國會報到，他表示前進黨和參議院之間的障礙已經減少，他有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。

泰國在5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，400個是區域眾議員，100個是政黨名單不分區眾議員。

選舉委員會原先預計在7月公布確認的當選名單，不過時程大為提前，選委會在6月19日就公布了名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

2大黨和其他6個小黨結盟共312席，超過500席的一半。前進黨表示，8黨聯盟已經可以執政，將由前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。

王室公告在上週刊登7月3日將是新國會的首次會議，當天將選出眾議院議長和國會主席，接著再由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，總理不必具有議員身分，泰國媒體預測選總理的日期約會落在7月中。

不過8黨聯盟能不能順利執政仍有變數，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條以及改革軍方，因此讓親軍方勢力為主的參議院對他持保留態度。

皮塔今天率領黨內的眾議員當選人到國會報到，皮塔接受媒體訪問時表示，他並不擔心參議員會阻擋他成為總理，他相信參議員不會違背超過眾議院半數席次支持的決議。皮塔表示，前進黨和參議院之間的障礙已經減少，他有信心可以從參議院那裏得到足夠的票數成為總理。

皮塔並表示，冒犯君主罪已經成為了用來對付意見不同者的政治工具，這對任何體制都沒有好處，修改冒犯君主罪是要符合當下的社會架構，前進黨仍會維持君主立憲制，尊國王為國家的元首，他也表示這個議題不會影響前進黨組閣。

此外，由於前進黨和為泰黨對於由誰擔任眾議院議長仍有分歧，皮塔表示聯盟這2天內就會開會做出決定。

眾議員 參議院 眾議院

上一則

梅根丟Podcast合約餘波未息 好萊塢公司高管稱她「不是很棒的人才」

延伸閱讀

民主黨籍眾議員索取川普華府飯店資料遭最高法院駁回

民主黨籍眾議員索取川普華府飯店資料遭最高法院駁回
最高法院裁決讓路易斯安納州國會選區得以重畫

最高法院裁決讓路易斯安納州國會選區得以重畫
希臘大選再次投票 總理力拚國會單獨過半

希臘大選再次投票 總理力拚國會單獨過半
非裔前國會眾議員 賀德宣布參選總統

非裔前國會眾議員 賀德宣布參選總統

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

連續10年 惡夫下藥妻子供51男洩慾…她染4性病身心崩潰

2023-06-22 18:38

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話