泰國新國會將開議 前進黨皮塔有信心成為總理

泰國前進黨主席皮塔（前排中，舉右手者）27日率領黨內眾議員當選人向國會報到，他表示有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。（前進黨提供）

泰國新國會即將開議，前進黨主席皮塔今天率領黨內眾議員 當選人向國會報到，他表示前進黨和參議院 之間的障礙已經減少，他有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。

泰國在5月14日舉行國會眾議院 選舉，500個眾議員席次中，400個是區域眾議員，100個是政黨名單不分區眾議員。

選舉委員會原先預計在7月公布確認的當選名單，不過時程大為提前，選委會在6月19日就公布了名單，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨（Pheu Thai）拿下141席成為第二大黨。

2大黨和其他6個小黨結盟共312席，超過500席的一半。前進黨表示，8黨聯盟已經可以執政，將由前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）擔任總理。

王室公告在上週刊登7月3日將是新國會的首次會議，當天將選出眾議院議長和國會主席，接著再由眾議院議長召集參眾兩院750名議員就各政黨推出的總理人選表決，總理不必具有議員身分，泰國媒體預測選總理的日期約會落在7月中。

不過8黨聯盟能不能順利執政仍有變數，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪（Lese Majeste）的刑法112條以及改革軍方，因此讓親軍方勢力為主的參議院對他持保留態度。

皮塔今天率領黨內的眾議員當選人到國會報到，皮塔接受媒體訪問時表示，他並不擔心參議員會阻擋他成為總理，他相信參議員不會違背超過眾議院半數席次支持的決議。皮塔表示，前進黨和參議院之間的障礙已經減少，他有信心可以從參議院那裏得到足夠的票數成為總理。

皮塔並表示，冒犯君主罪已經成為了用來對付意見不同者的政治工具，這對任何體制都沒有好處，修改冒犯君主罪是要符合當下的社會架構，前進黨仍會維持君主立憲制，尊國王為國家的元首，他也表示這個議題不會影響前進黨組閣。

此外，由於前進黨和為泰黨對於由誰擔任眾議院議長仍有分歧，皮塔表示聯盟這2天內就會開會做出決定。