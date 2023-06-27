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河川、海面全被染紅 沖繩啤酒廠冷卻水外洩 漁民驚：生平第一次見

中央社／東京27日綜合外電報導
日本沖繩縣名護市東江地區一處啤酒工廠今天上午發生含有食品添加物丙二醇的冷卻水外洩事件，造成附近河川水面及名護漁港海面都被染成紅色。（取材自Twitter@roketdan2）
日本沖繩縣名護市東江地區一處啤酒工廠今天上午發生含有食品添加物丙二醇的冷卻水外洩事件，造成附近河川水面及名護漁港海面都被染成紅色。（取材自[email protected]

日本沖繩縣名護市東江地區一處啤酒工廠今天上午發生含有食品添加物丙二醇的冷卻水外洩事件，造成附近河川水面及名護漁港海面都被染成紅色。肇事業者已在官網致歉。

日本琉球新報報導，啤酒廠業者今天上午已在官網刊登道歉啟事，為造成民眾困擾致歉。

當地漁業協同組合（類似漁業合作社）相關人士說，至少在今天上午7時30分前後，已經看到海面被染紅。一名漁民難掩驚訝說：「生平第一次看到海面變成這種顏色。」

名護市消防單位表示，今天上午8時過後，業者通報工廠內有冷卻水外洩。名護市政府與海上保安廳等單位正在調查事發原因。

業者在道歉啟事中指出，研判是因丙二醇以食用紅色色素上色，外洩的冷卻水沿著排水溝流入海洋，才會發生海水被染紅的情況。

日本放送協會（NHK）報導，冷卻水是用來冷卻存放釀造設備及啤酒的儲存槽；冷卻水中包含的食品添加物對人體等沒有影響，截至下午1時30分止尚未接獲受害通報。

日本

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