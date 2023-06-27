熱浪席捲印度及中國 CNN：人類接近生存極限

印度和中國大陸北方最近高溫逼人，印度已經有數十人死亡，還有多人因高溫生病；圖為 印度北方邦巴利亞地區，一名男子在恒河畔火葬場調整燃燒的柴堆。（路透）

熱浪 席捲亞洲部分地區。美國有線電視新聞網CNN報導，印度 北部最近高溫 飆上攝氏47度，導致數百人罹患和高溫相關的疾病。巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德上周也有39度，中國大陸北京也飆上41度。

央廣引述美國有線電視新聞網CNN報導，悶熱的熱浪席捲亞洲部分地區，印度北部周末的傾盆大雨，終於讓這個擁有2.2億人口的地區，有了急需的喘息機會。飆升的高溫讓印度這個全球人口最多的國家，明顯受到氣候危機影響。

最近印度北方部分地區高溫飆升到攝氏47度（約華氏116.6度），有好幾百人因此而生病，統計至少有44人因高溫相關的疾病而死亡。而在周日一場降雨後，有些地區氣溫急遽下降到32度。但也有地區持續高溫已經來到第二周，學校也因此被迫停課。專家指出，氣候危機在未來只會更頻繁、熱浪時間更長，考驗印度的適應能力。

而印度不是唯一最近幾周遭遇酷熱天氣的國家。未來幾天，中國東北地區的氣溫也將居高不下，氣象單位預報，北京、天津、河北和山東將繼續受到高溫烘烤。有研究警告，極端高溫的影響可能是毀滅性的，將影響環境、能源消耗和生態系統。