俄訂9/3為「戰勝軍國主義日本」紀念日 東京抗議批煽動

俄羅斯宣布9月3日為「戰勝軍國主義日本」紀念日，日本內閣官房長官松野認為將煽動彼此對抗。（美聯社）

日本 內閣官房長官松野博一26日表示，俄羅斯 決定宣布9月3日為「戰勝軍國主義日本」紀念日，日本已為此向俄方抗議，並認為此舉將煽動彼此對抗。

路透報導，松野在記者會上表示，這道法令的通過，不僅可能激起俄羅斯人民反日情緒，也可能導致日本人民的反俄情緒，松野還說俄方此舉令人「遺憾至極」。

日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯政府過去將1945年日本簽署降書的9月2日訂為二次世界大戰結束日，但是俄羅斯國會2020年通過法案，將這個紀念日改為9月3日，並訂為國定假日。

據日媒報導，俄羅斯政府上周宣布將9月3日「二戰結束紀念日」更名為「戰勝軍國主義日本暨二戰結束紀念日」。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭 後，日本聯合西方國家對俄羅斯祭出經濟制裁等措施，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政府曾多次譴責日本。

另外，日媒指出，多名日韓政府人士透露，日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、南韓總統尹錫悅可能今年8月底在白宮舉行高峰會，討論的議題包括北韓研發核武及發射彈道飛彈，以及如何因應在軍事及經濟上崛起的中國、烏克蘭局勢等

外界預料會上將討論今年內啟動同步共享有關北韓飛彈情報的議題，並確認作業進度；此外，美日韓也將針對俄羅斯侵略烏克蘭的局勢交換意見，再度表明堅持基於法治的國際秩序。