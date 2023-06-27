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聯合國：緬甸種鴉片罌粟 面積約半個紐約市

編譯中心／綜合26日電
緬甸軍政府表示，已焚燒價值近5億美元的非法毒品，但也示警無法阻止毒品生產和販運激增的趨勢。（新華社）
緬甸軍政府表示，已焚燒價值近5億美元的非法毒品，但也示警無法阻止毒品生產和販運激增的趨勢。（新華社）

全球毒品問題持續延燒，據聯合國通報，現在用於種植鴉片罌粟的土地已突破4萬公頃，約為紐約市面積的一半。緬甸軍政府表示，他們26日焚燒了價值近5億美元的非法毒品，但也示警，他們無法阻止毒品生產和販運激增的趨勢。

中央社引述法新社報導，在一年一度慶祝「禁止藥物濫用和非法販運國際日」（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）的活動上，高高堆起的海洛因、大麻、俗稱「冰毒」的甲基安非他命以及鴉片，在商業中心仰光公開銷燬。

根據軍政府官員，電視轉播的銷燬活動也在緬甸其他地方進行，全國銷燬的毒品總價值4億4600萬美元。

但是，緬甸中央藥物濫用管制委員會（Central Committee for Drug Abuse Control）負責人罕見承認，緬甸毒品交易金額高達數十億美元，打擊行動並未收到成效，「儘管已逮捕和起訴無數吸毒者、製毒品者、販運者及販毒集團，毒品的生產和販運根本沒減少」。

被稱作「金三角」（Golden Triangle）的緬甸、寮國、泰國交界地區長期以來一直是非法毒品生產和販運的溫床，尤其是冰毒和鴉片。根據聯合國說法，緬甸撣邦（Shan State）是東南亞冰毒的主要來源，這裡也混雜著少數民族叛軍以及與緬甸軍方結盟的民兵組織。

有分析家認為，於2021年推翻民選政府奪權的軍方，對於終結獲利豐厚的毒品交易並不認真，並且軍方「實際上是毒品交易的最終保護集團，多年來一直是如此」。

在此次銷燬活動之前，聯合國通報，去年在緬甸查獲了創紀錄的冰毒；聯合國毒品暨犯罪辦公室1月時表示，政治和經濟動盪驅使農民種植罌粟，自政變以來，鴉片罌粟的生產急遽增。

另外，聯合國25日警告，價格低廉且易於快速生產的合成毒品已從根本上改變全球毒品市場，帶來「致命後果」。

聯合國毒品與犯罪問題辦公室在其年度「世界毒品報告」（World Drug Report）中指出，古柯葉的栽種和生產在2021年達到歷史新高，同年全球古柯鹼吸食者估計達2200萬人，且持續增加。

報告說，全球查緝沒收的安非他命近9成出現在東亞和東南亞與北美，資料顯示這些市場的量已經非常大且穩定，儘管如此，其他地區的走私量也在增加，例如中東和西非。

毒品 緬甸 聯合國

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