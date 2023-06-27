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1禍因還沒解決 蒙特婁空氣品質全球最糟

編譯中心／綜合26日電
加拿大魁北克野火燃燒，污染監測儀數據顯示，蒙特婁市目前成為世界空氣品質最差的都會。（歐新社）
加拿大魁北克野火燃燒，污染監測儀數據顯示，蒙特婁市目前成為世界空氣品質最差的都會。（歐新社）

加拿大森林大火肆虐。根據污染監測儀數據顯示，蒙特婁市25日籠罩於煙霧中，成為世界空氣品質最差的都會。

中央社引述法新社報導，追縱全球污染情況的IQAir指出隨加拿大各地數百起野火，魁北克省人口最多的城市蒙特婁，空氣品質呈現「不健康」。

由於火災緣故，加拿大環境部（Environment Canada ）對魁北克省數個地區發布煙霧警示，指出高濃度的細懸浮微粒導致空氣品質不佳並降低能見度，情況將持續到26日上午。

環境部敦促民眾避免戶外活動，若有外出必要宜戴上口罩

由於有害煙霧瀰漫，室外游泳池和運動場已關閉，包括音樂會和體育比賽等多場戶外活動也都取消。

據魁北克森林火災保護機構SOPFEU表示，魁北克省目前還在燃燒中的森林火災有80起，隨天氣乾燥和高溫，其中有幾處火勢在周末期間擴大蔓延。

加拿大跨部門森林火災中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre，CIFFC）列出全國各地450多處燃燒中的火災，其中約240處被認為失控。

加拿大正經歷史無前例的火災年，自1月初以來燒毀面積已逾740萬公頃。

由於火災緣故，加拿大環境部（Environment Canada ）對魁北克省數...
由於火災緣故，加拿大環境部（Environment Canada ）對魁北克省數個地區發布煙霧警示，指出高濃度的細懸浮微粒導致空氣品質不佳並降低能見度，情況將持續到26日上午。（路透）
加拿大魁北克野火燃燒，污染監測儀數據顯示，蒙特婁市目前成為世界空氣品質最差的都會...
加拿大魁北克野火燃燒，污染監測儀數據顯示，蒙特婁市目前成為世界空氣品質最差的都會。（歐新社）

加拿大 魁北克 口罩

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