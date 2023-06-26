表情和動作模仿真人 印尼電視台AI主播報新聞 學者：若沒人管理很危險

印尼電視台「TV One」日前推出3名AI虛擬新聞主播，她們能透過系統轉換，以印尼語、英語或中文等語言播報新聞，噱頭十足引發熱議。 情境示意圖。（Ingimage）

印尼 電視台「TV One」日前推出3名AI 虛擬新聞主播，她們能透過系統轉換，以印尼語、英語或中文等語言播報新聞，噱頭十足引發熱議。但有學者指出，若沒有足夠的管理與配套，將對社會造成危險。

印尼主流電視台「TV One」4月推出3名AI女性新聞主播，分別為爪哇人、華人和東印尼人，代表印尼的不同族群，後來又增加了多位男性AI主播，在印尼的社群媒體上引發討論。

科技媒體「Rest of World」日前報導稱，「TV One」其中一名AI主播娜迪拉 （Nadira）以完美且標準的英語，播報有關泰國大選的消息，更早前，她也曾以印尼語報導東南亞運動會的體育盛況。報導寫道「娜迪拉聰明且專業的表情永遠不變，加上頭上的頭巾可謂完美無缺」。

報導指出，娜迪拉是由現實生活中的印尼主播印迪（Fahada Indi）所仿造。印迪在「TV One」工作約四年，娜迪拉的聲音、表情和動作都是模仿印迪而成，舉手頭足都有印迪的影子。

雖然各界擔憂AI技術可能會取代人類工作，但印迪認為，能使用AI技術是個「榮耀」，且對她而言有很大的幫助。

印迪向「Rest of World」表示，AI主播娜迪拉可以讓她不用到電視台就能報導新聞。她指出，她能和娜迪拉一起合作，並舉例稱，當她到印尼不同地方報導新聞時，娜迪拉則可以在攝影棚以她的聲音和手勢作出報導，並配合各種語言向大眾播報新聞。

不過，印尼學者對電視台使用AI主播感到擔憂。巴查查蘭大學（Padjadjaran University）新聞系講師丹迪（Dandi Supriadi）表示，新聞工作者必須在道德與倫理上負很大責任，這是AI人工智慧 技術無法具備的。

他說：「新聞業的道德不能以語言形式或機械邏輯來呈現。規範、倫理和道德不僅是『對與錯』的問題，因此雖然AI已大範圍在新聞業中使用，但要使用到多大程度仍需評估。」

丹迪補充稱，AI人工智慧的構建方式是由工程人員注入程式，雖然能發展出接近人類的思維，但它沒有知覺也沒有良知。

他說：「AI主播無法證明能符合大眾的道德及規範，因為道德和規範是由人類的良心所建立，和數學不同。因此，如果我們讓AI不受人類控制地做任何事情，將會造成社會混亂。」

另一名研究媒體和流行文化的學者傑斯提托（Justito Adiprasetio）也提出類似看法，他向媒體表示，儘管多家印尼媒體已開始使用AI，但有些媒體機構卻沒有完全瞭解如何使用該技術。

他說：「許多（媒體）利用它（AI）來宣傳其品牌，但他們沒有能力這樣做，若沒有充分認識或理解技術的影響，AI技術就不可能得以快速實施。」

丹迪向中央社表示，新聞機構使用AI勢不可擋，AI主播的出現只是時間問題，這的確能解決人類在報導時出錯的問題，但必須要由人類管理，至於要多大程度的使用它，以及如何控制它將是關鍵。

他說：「我們不能讓人類依靠AI取代他們的人性。無論技術有多好，有多複雜，有很多事情必須依靠人類的良知與道德。」